Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Με την Έφη Μουρίκη είμαστε μαζί 38 χρόνια, μου λείπει όταν είμαι μακριά

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε τόσο για το βάρος που κατάφερε να χάσει όσο και για τη σχέση του με τη σύζυγό του, Έφη Μουρίκη.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Πέμπτη (01.10.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» και μίλησε για όλα στον Γιώργο Λιάγκα. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης αποκάλυψε ότι σε 5 μήνες έχασε 20 κιλά με τη βοήθεια διατροφολόγου, ενώ εξομολογήθηκε ότι όταν δε βρίσκεται κοντά στην Έφη Μουρίκη, του λείπει.

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Αρχικά, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης αποκάλυψε ότι άφησε μούσι για τις ανάγκες του ρόλου της νέας σειράς που θα πρωταγωνιστήσει στον Αlpha και έπειτα μίλησε για το βάρος που κατάφερε να χάσει.

«Ευτυχώς κατάφερα και έχασα όλα αυτά τα κιλά (σ.σ. που είχα πάρει). Επανήλθα έτσι όπως ξεκίνησα. Ήμουν αδύνατος. Είχα φτάσει 107,5 κιλά και τώρα είμαι 88 κιλά. Έχασα περίπου 20 κιλά σε 5 μήνες με διατροφολόγο. Δεν πήρα ενέσεις καθόλου. Δεν το θέλαμε ούτε εγώ ούτε η διατροφολόγος, γιατί μου είπε ότι πρέπει να μάθεις να τρέφεσαι σωστά.

Όσο για το τι έτρωγε κατά τη διάρκεια της δίαιτας που έκανε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σημείωσε: «Σίγουρα πρωτεΐνη. Πολλά γεύματα μέσα στην ημέρα. Κάθε τρεις ώρες έτρωγα. Αλλά υπάρχει και μια εταιρεία που με προμηθεύει με το δεκατιανό και το απογευματινό μου».

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«Πάντα έτρωγα και γλυκό. Πατατάκια σόγιας. Δηλαδή δεν έχω στερηθεί τίποτα και δεν πείνασα ούτε μια μέρα», πρόσθεσε.

«Είμαι εγκρατής. Και όταν πειθαρχήσω, αυτά μου τα έχει αφήσει ο αθλητισμός και το θέατρο βέβαια, την πειθαρχία. Έχω μάθει και το κάνω. Είμαι εγκρατής. Απ’ την άλλη, είμαι παμφάγο, οπότε μπορώ να φάω ό,τι να μου βάλεις. Δεν δυσανασχετώ. Αλλά ούτε λιγουρεύομαι πράγματα», ανέφερε ακόμα ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

«Φέτος πιστεύω ότι θα είναι πιο δύσκολη γιατί έχουμε και όλα τα γεγονότα με τους πολέμους, με την οικονομία της χώρας να μην πηγαίνει τόσο καλά. Έχουμε πολλά θέματα», σχολίασε για τη νέα σεζόν, ενώ αναφέρθηκε και στην παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» που πρωταγωνιστεί ξανά.

«Θα παίξουμε για δύο μήνες στην Αθήνα. Μέχρι 6 Δεκέμβρη. Και μετά φεύγουμε Θεσσαλονίκη στο Αριστοτέλειο για πέντε εβδομάδες και μετά θα ακολουθήσει χειμωνιάτικη περιοδεία», ανέφερε.

Μιλώντας για την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του, είπε: «Δεν ξέρω από που με έχουν αγαπήσει πάρα πολύ. Ελπίζω από τη διάθεση που έχω πάντα να κάνω ειλικρινώς σωστά τη δουλειά μου. Αυτό νομίζω ότι έχει ανταπόκριση. Ξέρω ότι όποιος έρθει να με δει στο θέατρο είτε στην τηλεόραση, θα δει ότι η δουλειά μου είναι αξιοπρεπής. Δεν είναι θέμα δυνατοτήτων. Είμαι καλός, κακός ή σπουδαίος που δεν πιστεύω ότι κανείς είναι σπουδαίος. Φροντίζω να κάνω καλά τη δουλειά μου και αυτό έχει απήχηση».

Για τη συνεργασία του με τη σύζυγό του, Έφη Μουρίκη, ανέφερε: «Το λατρεύουμε που είμαστε μαζί. Το απολαμβάνω και μου λείπει όταν είμαι μακριά. Έχω γύρισμα, εκείνη σπίτι τέσσερις πέντε φορές θα πάρω τηλέφωνο».

Παράλληλα , ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης αποκάλυψε ότι είναι μαζί με τη σύζυγό του 38 χρόνια.

«Είναι σαν να ξεκινήσαμε χθες. Είναι ευτυχία από την άλλη να τη βλέπω να παίζει επί σκηνής και πόσο μάλλον αυτόν τον ρόλο, τη Μάρθα στη Βιρτζίνια Γουλφ. Είναι ευτυχία. Κάθομαι και τη θαυμάζω. Το ίδιο κάνει και η Έφη βέβαια. Πάντα η Έφη κάθε μέρα κάτι κάνει έναν αυτοσχεδιασμό, κάτι αλλάζει, κάτι προσθέτει και με εκπλήσσει και μένω και άναυδος. Λέω δεν γίνεται να έχουμε παίξει έξι μήνες φουλ σεζόν», είπε χαρακτηριστικά.