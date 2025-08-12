Συμβαίνει τώρα:
Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Ντροπή τους, αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

«Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν»
Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης
Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης / NDP PHOTO

«Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε» δήλωσε αγανακτισμένος ο αγαπημένος ηθοποιός, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα δυσάρεστο περιστατικό κατά τη χθεσινή παράσταση «Ο θάνατος του εμποράκου» στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews πρόκειται για ένα περιστατικό που συμβαίνει συχνά όταν κατά τη διάρκεια της παράστασης με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδης κάποιοι έξω από το θέατρο στα Χανιά, φώναζαν δυνατά και ενοχλούσαν βγάζοντας κραυγές.

Το γεγονός ήταν τόσο έντονο, που δεν άφησε ανεπηρέαστο τον θίασο, εκ μέρους του οποίου μίλησε στο τέλος της παράστασης ο πρωταγωνιστής Βλαδίμηρος Κυριακίδης ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν. Ντροπή τους! Λυπάμαι αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας ολόκληρος θίασος με αυτό που συνέβαινε απέξω. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε».

Σύμφωνα μάλιστα με καταγγελίες θεατών στο zarpanews.gr, οι φωνές ήταν τόσο δυνατές που δεν ήταν μόνο αποπροσανατολιστικές για τον θίασο, αλλά και ενοχλητικές για το κοινό που δεν μπορούσε να παρακολουθήσει και να ευχαριστηθεί την παράσταση.

Δυστυχώς παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί κι άλλες φορές.

