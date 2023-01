«Ενθαρρυμένος» δηλώνει ο πασίγνωστος σκηνοθέτης, Στίβεν Σπίλμπεργκ, από το γεγονός ότι η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών αναγνώρισε τις υπερπαραγωγές Top Gun: Maverick και Avatar: The Way of Water, θέτοντάς τες υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Ωστόσο, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ πιστεύει ότι αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει «πριν από χρόνια» με την ταινία Ο Σκοτεινός Ιππότης (The Dark Knight), την περιπέτεια του Batman που είχε «σπάσει» τα ταμεία αλλά δεν έλαβε ποτέ υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο Όσκαρ.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ με τη βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ταινία «The Fabelmans» διεκδικεί επίσης το βραβείο Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας. Μιλώντας στο Deadline, ο πασίγνωστος σκηνοθέτης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι ταινίες των Τζόζεφ Κοσίνσκι και Τζέιμς Κάμερον είναι στη λίστα των υποψηφίων.

«Είμαι πραγματικά ενθαρρυμένος από αυτό» είπε ο Σπίλμπεργκ. «Αλλά ήρθε αργά για την ταινία που θα έπρεπε να είχε προταθεί πριν από πολλά χρόνια, το «The Dark Knight» του Κρίστοφερ Νόλαν» παρατήρησε.

«Είναι το κινηματογραφικό έργο που θα σίγουρα θα κέρδιζε υποψηφιότητα Καλύτερης Ταινίας σήμερα, οπότε η παρουσία των δύο υπερπαραγωγών στη λίστα των δέκα κορυφαίων είναι κάτι που όλοι θα έπρεπε να γιορτάζουμε» σημείωσε.

Η ταινία Μπάτμαν του Νόλαν με τον Κρίστιαν Μπέιλ στο ρόλο του υπερήρωα και τον αείμνηστο Χιθ Λέτζερ στον ρόλο του «Τζόκερ» κέρδισε συνολικά οκτώ υποψηφιότητες στα Όσκαρ του 2009. Τελικά κέρδισε δύο, Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Χιθ Λέτζερ και Καλύτερου Μοντάζ Ήχου, με το οποίο βραβεύθηκε ο Ρίτσαρντ Κινγκ.

Ωστόσο, αποκλείστηκε από την υποψηφιότητα Καλύτερης Ταινίας, με το «Slumdog Millionaire» του Ντάνι Μπόιλ να κερδίζει το Όσκαρ.

