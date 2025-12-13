Βρισηίδα Ανδριώτου: Με τον Σπύρο μάς ενώνει μόνο το σκυλάκι μας

«Είμαστε μαζί της, αυτό μπορεί να συμβεί σε καθεμία από εμάς», λέει η Βρισηίδα Ανδριώτου για την Ιωάννα Τούνη.

Στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη μίλησε η Βρισηίδα Ανδριώτου, η οποία απάντησε για τον πρώην σύντροφό της, Σπύρο Μαρτίκα, αλλά και για την Ιωάννα Τούνη.

«Είµαι ελεύθερη, περνάω πάρα πολύ ωραία, τα έχω βρει πολύ µε τον εαυτό µου, οπότε η µοναξιά µου -όταν έχω χρόνο να κάτσω σπίτι- είναι φίλη µου. Εχω συµφιλιωθεί µε τη µοναξιά στο σπίτι», είπε αρχικά η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Για τον Σπύρο Μαρτίκα, η Βρισηίδα Ανδριώτου απάντησε: «Το µόνο που µας ενώνει είναι το σκυλάκι µας, η Ντόρι, που του τη δίνω όταν έχω επαγγελµατικές υποχρεώσεις».

Για την Ιωάννα Τούνη, με την οποία έχουν «παγώσει» οι σχέσεις τους εδώ και μερικά χρόνια, η Βρισηίδα Ανδριώτου είπε: «Είµαστε µαζί µε την Ιωάννα».

«Χαίροµαι πολύ που το θέµα της έχει πάρει αυτήν την έκταση, γιατί επιτέλους κάποιοι εκεί έξω πρέπει να παραδειγµατιστούν, γιατί αυτό που έγινε στην Ιωάννα µπορεί να συµβεί σε καθεµία από εµάς».