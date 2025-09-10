Χαλκ Χόγκαν: Αποκαλύπτεται η περιουσία 5 εκατ. δολαρίων – Τέσσερις φορές άλλαξε τη διαθήκη ο θρυλικός παλαιστής

Νέα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η περιουσία του αείμνηστου θρύλου του WWE Χαλκ Χόγκαν, φτάνει τα 5 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο γιος του Νικ Χόγκαν. Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα έγγραφα που κατατέθηκαν την Τρίτη (09.09.2025) και δημοσιεύθηκαν από το Us Weekly, η κόρη του, Μπρουκ Χόγκαν, δεν περιλαμβάνεται στους δικαιούχους.

Ο Χαλκ Χόγκαν, πέθανε στις 24 Ιουλίου στο σπίτι του στην Clearwater της Φλόριντα, σε ηλικία 71 ετών, έπειτα από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο διάσημος ο πρωταθλητής του WWE είχε ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής.

Ο Νικ, γιος του Χόγκαν με την πρώτη του σύζυγο Λίντα, υπέβαλε αίτημα να οριστεί συνδιαχειριστής της περιουσίας μαζί με τον οικονομικό σύμβουλο του πατέρα του, Τέρι Μακόι. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Χόγκαν είχε συντάξει διαθήκη το 2016, την οποία τροποποίησε τέσσερις φορές, με τελευταία αλλαγή τον Ιούλιο του 2023.

Η περιουσία του Χαλκ Χόγκαν – Εκτός η κόρη του Μπρουκ

Η περιουσία του περιλαμβάνει 200.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα, περίπου 800.000 δολάρια σε προσωπικά αντικείμενα και πνευματικά δικαιώματα αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και μια αγωγή για ιατρικό λάθος άγνωστης αξίας. Δεν καταγράφηκε, ωστόσο, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Χόγκαν, το οποίο περιλαμβάνει δύο πολυτελή σπίτια στη Clearwater, αξίας περίπου 11 εκατ. δολαρίων.

Η χήρα του Χόγκαν Σκάι Ντέιλι Χόγκαν, αναφέρεται ως επιζών σύζυγος, ενώ η κόρη του η 37χρονη Μπρουκ, δεν είναι ανάμεσα στους δικαιούχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια είχε ζητήσει το 2023 να αφαιρεθεί από τη διαθήκη για να αποφευχθεί μελλοντική δικαστική διαμάχη, καθώς δεν είχε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που ήταν δίπλα στον πατέρα της.

Παράλληλα, ο Νικ Χόγκαν έχει κινηθεί νομικά εναντίον του ραδιοφωνικού παραγωγού Bubba the Love Sponge (Todd Clem), για να μπλοκάρει την κυκλοφορία ντοκιμαντέρ που, όπως υποστηρίζει, παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα του Χαλκ Χόγκαν και επικεντρώνεται στο διαβόητο «sex tape» του.

Ο Bubba, ωστόσο, αρνήθηκε κάθε ευθύνη, δηλώνοντας ότι δεν έχει σχέση με την παραγωγή και χαρακτηρίζοντας την αγωγή «σκουπίδια».