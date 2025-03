Χαλκ Χόγκαν: «Εθισμένος στις σαρκικές απολαύσεις και απόλυτος ψεύτης» – Η πρώην σύζυγός του τον βγάζει νοκ αουτ

Δράματα και κλάματα για την οικογένεια- πρώην και νυν του θρυλικού παλαιστή Χαλκ Χόγκαν. Η Λίντα Χόγκαν, η πρώην σύζυγος Χαλκ Χόγκαν ανέβασε στα social media ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο αποκαλεί τον βετράνο του WWE, «ψεύτη» και «εθισμένο στο σεξ».

Η πρώην σύντροφος του θρυλικού παλαιστή Χαλκ Χόγκαν, ανέφερε επίσης ότι έχει αποξενωθεί από την κόρη τους, την 36χρονη Μπρουκ, τα τελευταία 8 χρόνια. «Έχουν περάσει 15 ολόκληρα χρόνια από τότε που άφησα τον Hulk Hogan και η οικογένειά μου βρίσκεται στο χειρότερο χάος», είπε σε βίντεο που ανέβασε χθες (27.03.2025) σε Instagram Story.

«Του έδωσα περισσότερες ευκαιρίες να επιστρέψει και να φτιάξει την οικογένεια», είπε για τον Χαλκ, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1983 έως το 2009. «Έχουν περάσει 20 χρόνια και είμαι ακόμα τόσο λυπημένη. Κάποιος παρακαλώ να μου το εξηγήσει αυτό. Μου αρέσει πολύ να ζω μόνη μου. Δεν θέλω να ξαναπαντρευτώ ποτέ μετά από αυτόν, πιστέψτε με».

Είπε επίσης ότι ο 71χρονος παλαιστής έχει κόψει κάθε δεσμό με τα δυο παιδιά τους. «Δεν σημαίνουμε τίποτα γι’ αυτόν», είπε, δηλώνοντας ότι «Είναι ένας απόλυτος ψεύτης. Είναι εθισμένος στο σεξ. Παρόλα αυτά συνεχίζει να πορεύεται, όπως, ‘Ω, προωθώ τη δική μου μπύρα. Ναι, κοιτάξτε με», είπε η Linda για τη μπύρα που φέρει την υπογραφή του, την Real American Beer.

Linda Hogan posted a video on Facebook saying her family is a mess and she blames Hulk Hogan.



“[Brooke] had a huge fight with Terry. I don’t know how that reflected onto me. But she cut me out too. I haven’t talked to her for seven years. Almost eight years now.” pic.twitter.com/2Jbs5Ag9vB