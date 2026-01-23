Χάρης Βαρθακούρης: Δεν αντιλαμβανόμουν ότι ο μπαμπάς μου ήταν σταρ, ρωτούσα γιατί μας χαιρετάνε στο φανάρι

Μία αποκαλυπτική τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Χάρης Βαρθακούρης και αναφέρθηκε τόσο στα παιδικά του χρόνια και τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο όσο και στη σύζυγό του, Αντελίνα Βαρθακούρη.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναϊδα Νέγκα, το βράδυ της Πέμπτης (22.01.2026) και μίλησε με λόγια αγάπης για τον Γιάννη Πάριο. Παράλληλα, ο Χάρης Βαρθακούρης

τραγουδιστής και συνθέτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην οικογενειακή του ζωή στο πλευρό της Αντελίνας Βαρθακούρη, καθώς και για τη σχέση με τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο.

«Δεν ξέρω πως είναι να μην έχεις τον Πάριο πατέρα και στο σπίτι. Ζήλευα το γεγονός ότι οι συμμαθητές μου άλλαζαν τον χρόνο με τους γονείς τους, ενώ ο δικός μου δούλευε. Δεν έχουμε πάει ποτέ με τον πατέρα μου σινεμά, ούτε τόσες φορές λούνα παρκ. Δεν ένιωθα στερημένος», εξομολογείται ο Χάρης Βαρθακούρης στην κάμερα του Action24.

«Μικρός δεν αντιλαμβανόμουν ότι ο μπαμπάς μου ήταν σταρ, ρωτούσα γιατί μας χαιρετάνε στο φανάρι. Μπορεί να πηγαίναμε σε παιχνιδάδικο και να έκλεινε μισή ώρα μετά, γιατί θα πήγαινα εγώ να διαλέξω το παιχνίδι μου ως γιος του Πάριου. Πήγα σε πολύ καλό σχολείο και δεν ένιωσα να λένε “α ο γιος του Πάριου”.

Ο μπαμπάς μου (σ.σ. Γιάννης Πάριος) είναι ευαίσθητος με τις ώρες του, δεν με έχει αποκαλέσει ποτέ με το όνομά μου. Με λέει “γιε μου, καμάρι μου, σπλάχνο μου”. Αν πω εγώ την Αντελίνα με το όνομά της, θα είναι επειδή θα έχουμε σκοτωθεί», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Η γυναίκα μου είναι η φωνή της λογικής, μου λέει συχνά “πήγαινε να τραγουδήσεις, άλλοι κάνουν τον 20πλάσιο κόπο για να βγάλουν αυτά τα λεφτά”. Γνωριστήκαμε μέσω Facebook, μου άρεσε εμφανισιακά, ήταν καλοκαίρι του 2009. Ανταλλάξαμε αριθμούς και μιλούσαμε με τις ώρες. Την είχα αποθηκευμένη “η γυναίκα μου” πριν τη γνωρίσω από κοντά», δήλωσε στη συνέχεια για τη σύζυγό του, Αντελίνα Βαρθακούρη.

Παράλληλα, ο Χάρης Βαρθακούρης αναφέρθηκε και στην τηλεοπτική πρόταση που του έγινε πρόσφατα.

«Η πρόταση που μου έγινε πρόσφατα ήταν και η πρώτη τηλεοπτική που μου έγινε, το 2019. Τότε πήγαμε με τη γυναίκα μου κάποια ταξίδια, αυτά προβλήθηκαν στην τηλεόραση, κατά κάποιο τρόπο ήταν δημοφιλή και αποκτήσαμε μια δημοσιότητα παραπάνω. Ήρθαν προτάσεις για την τηλεόραση, εξού και έκανα τότε το “Big Brother” και όλα αυτά. Η πρώτη πρόταση που μου έγινε ήταν αυτή που μου ξαναέγινε τώρα, επτά χρόνια μετά», αποκάλυψε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Τότε θα πω πως την θεώρησα υποτιμητική. Τύπου ότι “με τις σπουδές που έχω, με τη μουσική κατάρτιση που έχω, αυτό θα ήταν κάτι το οποίο για μένα θα ήταν υποτιμητικό”. Χωρίς όμως να λάβω υπόψιν μου, να βάλω τα πράγματα κάτω και να σκεφτώ ότι έχω υποχρεώσεις, έξοδα, οικογένεια, δυο σκυλιά», πρόσθεσε.

«Σε ό,τι αφορά την τηλεόραση, ακόμα και καλά να μην είναι, είναι λεφτά και είναι εύκολα. Αυτό είναι το δέλεαρ. Τα συγκεκριμένα είναι εύκολα λεφτά», δήλωσε ακόμα ο Χάρης Βαρθακούρης.