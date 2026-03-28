Χάρης Βαρθακούρης για Good Job Nicky: Όταν είδα την τρέλα που βγάζει ο Akylas, είπα ένα μεγάλο «ωχ»

Ο Χάρης Βαρθακούρης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ, το βράδυ της Παρασκευής (27-03-2026) και μίλησε για την προσπάθεια του αδερφού του, Good Job Nicky στον ελληνικό τελικό της Eurovision, αλλά και για τη στιγμή που κατάλαβε, πως ο Akylas θα είναι ο μεγάλος νικητής.

Ο Akylas κατέβηκε στον μουσικό διαγωνισμό, με ένα τραγούδι που κατάφερε να «αγγίξει» το κοινό, παραδέχτηκε ο Χάρης Βαρθακούρης. Η προσπάθεια που έκανε ο Good Job Nicky ήταν αξιόλογη αλλά όπως ανέφερε ο αδερφός του, φέτος δεν ήταν η χρονιά του. Το κατάλαβε, όταν άκουσε και είδε για πρώτη φορά το τραγούδι «Ferto» που τελικά κέρδισε.

Ο Χάρης Βαρθακούρης αποκάλυψε πως ο Good Job Nicky είχε βάλει στόχο τη Eurovision εδώ και χρόνια, ιδιαίτερα μετά την περίοδο της πανδημίας: «Ο Νικόλας οραματιζόταν τη Eurovision για τρία χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αδερφός του.

Όπως εξήγησε, είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να γράψουν μαζί ένα τραγούδι, όμως η αρχική του αντίδραση στα κομμάτια που του έστειλε ο αδερφός του δεν ήταν θετική. «Θυμάμαι ότι δεν μου άρεσαν. Όχι ότι δεν είναι καλά αλλά ότι μπορεί να μην είναι για τη Eurovision. Του είπα: “Ας κάνουμε το αντίθετο. Θα σου στείλω εγώ τραγούδι και πείραξέ το εσύ”», δήλωσε ο Χάρης Βαρθακούρης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο «Dark Side of the Moon», σημειώνοντας ότι το θεωρεί εξαιρετικό κομμάτι, αλλά όχι κατάλληλο για τη σκηνή της Eurovision. «Είναι ένα υπέροχο τραγούδι και μια καταπληκτική παραγωγή, θεωρείται μια άτυχη επιλογή, γιατί είναι πολύ δύσκολο τραγούδι να το πεις live», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως η Eurovision δεν είναι κάτι που τον συγκινεί ιδιαίτερα και τόνισε ότι ασχολήθηκε φέτος κυρίως λόγω του αδερφού του. Ωστόσο, όταν ήρθε σε επαφή με το τραγούδι του Akyla, η στάση του άλλαξε. «Εγώ είχα γράψει όταν είδα τον αδερφό μου ότι “Βγάζω εισιτήριο για Βιέννη”. Ήταν playback βέβαια, ακόμα. Αυτή ήταν η γνώμη μου βλέποντας τον Β’ Ημιτελικό.

Σχολιάζω στο Twitter και ξαφνικά βλέπω μια κατρακύλα από Akyla. Πολλές απαντήσεις για τον Akyla, και έβαλα να τον ακούσω. Σκέφτηκα ότι δεν είναι η χρονιά του Νικόλα. Είπα μέσα μου ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο κομμάτι. Η παραγωγή του αδερφού μου ήταν σαφώς η καλύτερη για την αισθητική και τα αυτιά μου αλλά βλέποντας και την τρέλα που βγάζει το παλικάρι αυτό είπα ένα μεγάλο: “Ωχ”», δήλωσε κλείνοντας το θέμα.

Ο Good Job Nicky είχε αναφέρει προ ημερών σε συνέντευξή του: «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο Χάρης Βαρθακούρης περίμενε 17 ολόκληρα χρόνια για να βγάλει το επόμενο τραγούδι. Μου φαίνεται τρελό και του το λέω ανοικτά».