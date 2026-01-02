Χάρης Βαρθακούρης: Η 13χρονη κόρη του τραγούδησε για πρώτη φορά στην τηλεόραση – Η απίστευτη ομοιότητα με την μητέρα της, Αντελίνα

Τις εντυπώσεις «έκλεψε» η Λιόνα Βαρθακούρη, κόρη της Αντελίνας Βαρθακούρη και του Χάρη Βαρθακούρη και εγγονή του κορυφαίου Γιάννη Πάριου, η οποία φαίνεται πως ακολουθεί πιστά τα βήματα της οικογένειας, αφού έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με το τραγούδι.

Την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση πραγματοποίησε η Λιόνα Βαρθακούρη, το πρωί της Παρασκευής (02.01.2026), στην εκπομπή «Πρωινό». Στην εκπομπή ήταν καλεσμένοι οι γονείς της Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη, οι οποίοι παραχώρησαν και μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η 13χρονη ανέβηκε στη σκηνή και συνόδευσε ζωντανά τον πατέρα της σε ένα ποτ πουρί ελληνικών επιτυχιών, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή, η Λιόνα Βαρθακούρη δήλωσε: «Θέλω να μοιάσω στον μπαμπά και στον παππού. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτούς. Το όνειρό μου είναι να γίνω τραγουδίστρια και να τραγουδάω μαζί με τον μπαμπά».

Αξιοσημείωτη είναι όμως και η ομοιότητα της 13χρονη με την μητέρα της, Αντελίνα Βαρθακούρη. Πανέμορφες και απαστράπτουσες μητέρα και κόρη αγκαλιασμένες, τραγούδησαν και χόρεψαν on air.

Ο Χάρης Βαρθακούρης από την πλευρά του μίλησε για την απόφαση της κόρης του λέγοντας: «Θα ήταν υποκριτικό εκ μέρους μου από τη στιγμή που το έχω κάνει εγώ και σε κακό δεν μου βγήκε. Αφού έχω τη δυνατότητα γιατί να τη στερήσω από την κόρη μου; Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να γίνει μια σπουδαία τραγουδίστρια και να θυμάται ότι η πρώτη της εμφάνιση ήταν με τον πατέρα της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Λιόνα Βαρθακούρη ερμήνευσε το αγαπημένο της τραγούδι που δεν ήταν άλλο από την «Κόκκινη Γραμμή» της Νατάσας Θεοδωρίδου. «Από τότε που ήμουν μικρή, το αγαπημένο πράγμα που έκανα με τη μαμά ήταν να παίρνουμε το αμάξι, να κλείνουμε τα παράθυρα, να βάζουμε στο τέρμα τη μουσική και να βάζουμε αυτό το τραγούδι. Το τραγουδούσαμε με πάθος», είπε πριν αρχίσει να τραγουδάει.

Στην εκπομπή εμφανίστηκε και βίντεο με τον Γιάννη Πάριο, ο οποίος δήλωσε περήφανος για την εγγονή του: «Είδες τι κάνει το DNA; Εύχομαι τα παιδιά και τα εγγόνια μου να μοιάσουν στους παππούδες τους».