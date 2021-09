Την 8η ετήσια Ημέρα του Μπάτμαν γιόρτασαν οι θαυμαστές της DC Comics το περασμένο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Η Ημέρα άρχισε να τιμάται το 2014 με αφορμή την 75η επέτειο από την πρώτη εμφάνιση του Dark Knight και η ημερομηνία (18 Σεπτεμβρίου) επιλέχθηκε να συμπίπτει επίσης με το San Diego Comic-Con.

Go hang out with a buddy and celebrate #BatmanDay in style. Hope you're all having a great weekend! pic.twitter.com/kGACkq0PbY

Οι θαυμαστές με μηνύματα στο Twitter εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τον Μασκοφόρο Ιππότη και τους διάφορους ηθοποιούς που έχουν υποδυθεί τον υπερήρωα σε ταινίες του franchise. Πέρα από τα πολυάριθμα memes, τα σκίτσα και τα cosplay tweets, οι θαυμαστές ήταν πολύ ενθουσιασμένοι που είδαν τον Ματ Ριβς να δημοσιεύει πλάνο από τη διαδικασία του μοντάζ εν όψει της κυκλοφορίας του «The Batman».

«Ποιος είναι ο καλύτερος όλων των εποχών στις live – action ταινίες;» έγραψε ένας θαυμαστής και ανάρτησε τις φωτογραφίες των ηθοποιών Μπεν Άφλεκ, Κρίστιαν Μπέιλ που έχουν ενσαρκώσει τον Μπάτμαν στη μεγάλη οθόνη, τον Ντέιβιντ Μαζούζ, που υποδύθηκε τον Μπάτμαν – Μπρους Γουέιν σε νεαρή ηλικία στη σειρά Gotham και τον Ρόμπερτ Πάτινσον που θα είναι ο υπερήρωας στη νέα ταινία.

«Μόλις έμαθα ότι είναι Ημέρα του Μπάτμαν. Γιατί δεν το γνώριζα νωρίτερα;» έγραψε ένας θαυμαστής, ο οποίος φωτογράφισε τον σκύλο του ντυμένο Μπάτμαν.

Just a few snaps from #BatmanDay on Saturday. Big thanks to everyone that came down and celebrated with us 🙌



Who picked up some bat-goodies in store over the weekend? pic.twitter.com/skMfdcEVWG