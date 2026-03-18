Χίλντα Ηλιοπούλου: Ήμουν πολύ με τον πατέρα μου, Ντίνο Ηλιόπουλο, στο θέατρο αλλά για μένα δεν ήταν ωραίο πάντα

Η Χίλντα Ηλιοπούλου και η Εβίτα Ηλιοπούλου, οι κόρες του σπουδαίου Έλληνα ηθοποιού, Ντίνου Ηλιόπουλου έδωσαν μία σπάνια κοινή τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησαν για τη ζωή τους.

Η Χίλντα Ηλιοπούλου αναφέρθηκε στο αείμνηστο πατέρα της, μιλώντας την Τετάρτη (18.03.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4». Παράλληλα η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε και στο bullying που υφίστατο ως παιδί επειδή ήταν κόρη του Ντίνου Ηλιόπουλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στις ταινίες που ο πατέρας μας είναι έγχρωμος και μεγάλος, ακόμα και τώρα, με τσιμπάει… Δεν αισθάνομαι πολύ άνετα. Αλλά, για μένα, ήταν πάντα και Ντίνος Ηλιόπουλος και μπαμπάς. Το έχω ζήσει πολύ έντονα αυτό οπότε έχει μπει στο πετσί μου έχω ζήσει», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η Χίλντα Ηλιοπούλου.

«Ήμουν και πολύ μαζί του στο θέατρο, αλλά για μένα αυτό δεν ήταν και πολύ ωραίο πάντα. Το να είσαι δηλαδή και η κόρη του Ντίνου Ηλιόπουλου, όχι μόνο η κόρη του πατέρα Ντίνου. Δεν ήταν πολύ ωραία. Όχι κάνοντας την ίδια δουλειά, γιατί όταν ξεκίνησα δεν υπήρχαν social media και τέτοια», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αρχικά, ως παιδί, να πω την αλήθεια ήταν λίγο μπερδεμένη η ταυτότητα. Γιατί αποκτούσε άλλη υπόσταση το να είμαι δίπλα του στο θέατρο και άλλο ήταν στο σπίτι. Ήταν διαφορετική περσόνα, διαφορετικός άνθρωπος.

Αλλά και ως παιδί στο σχολείο δεν είναι… καινούργιο πράγμα το bullying, συνέβαινε. “Χόρεψε μας όπως ο μπαμπάς σου”, μου έλεγε ακόμα και ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου», πρόσθεσε, επίσης η Χίλντα Ηλιοπούλου.