Οι Μπράιαν Κράνστον και Άαρον Πολ, οι τηλεοπτικοί Γουόλτερ Γουάιτ και Τζέσι Πίνκμαν όπως τους γνωρίσαμε στη δημοφιλή σειρά του δικτύου AMC «Breaking Bad», επανενώθηκαν πρόσφατα. Μαζί με τους υπόλοιπους ηθοποιούς της σειράς, κάλεσαν τα στελέχη των στούντιο του Χόλιγουντ να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με τους απεργούς ηθοποιούς.

Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έξω από τα στούντιο της Sony Pictures, στο Κάλβερ Σίτι, στην κομητεία Λος Άντζελες έδρα του Χολιγουντ, ο Μπράιαν Κράνστον του «Breaking Bad» είπε απευθυνόμενος προς την Ενωση Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (AMPTP), «θέλουμε να επιστρέψετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Οι Κράνστον, Πολ και Πλίμονς συναντήθηκαν για να εκφράσουν τη στήριξή τους στη διαμαρτυρία του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής, SAG-AFTRA, το οποίο συντάχθηκε με την απεργία των Σεναριογράφων του Χόλιγουντ. Και τα δύο Σωματεία επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν ζητήματα που προκαλούνται από την κυριαρχία των υπηρεσιών streaming, οι οποίες έχουν αλλάξει όλες τις πτυχές της παραγωγής και των αμοιβών στον κλάδο.

Η επιτυχημένη σειρά του AMC έχει μεγάλη τηλεθέαση στο Netflix, ωστόσο, οι πρωταγωνιστές της δηλώνουν ότι αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στις αμοιβές τους.

«Δεν τους κάνουμε εχθρούς. Δεν είναι κακοί. Αυτοί είναι άνθρωποι με τους οποίους όλοι θα συνεργαστούμε για άλλη μια φορά κάποια στιγμή στο μέλλον» είπε ο Κράνστον. «Θέλουμε απλώς να δουν την πραγματικότητα».

