Χωρισμός «βόμβα» για την Κέλι Όζμπορν και τον Σιντ Γουίλσον

Πριν από 7 μήνες εκείνος της είχε κάνει πρόταση γάμου
Η Κέλι Όζμπορν / ΑΠΕ / EPA / ADAM VAUGHAN

Η κόρη του Όζι Όζμπορν, Κέλι Όζμπορν δεν είναι πλέον ζευγάρι με τον σύντροφό της, Σιντ Γουίλσον. Η είδηση του χωρισμού τους «έσκασε» σαν βόμβα πριν από μερικές ώρες και πλέον έχει κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η Κέλι Όσμπορν που πέρασε πολύ βαριά τον θάνατο του πατέρα της, Όζι Όζμπορν δεν έχει αναφερθεί στο γεγονός. Εν τω μεταξύ, πριν από 7 μήνες ο DJ και keyboardist των Slipknot είχε κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στην τελευταία συναυλία του πατέρα της με τους Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ τον περασμένο Ιούλιο. Έτσι όλοι περίμεναν για τον επικείμενο γάμο τους.

Η 41χρονη Κέλι, η οποία γνώρισε πρώτη φορά τον πρώην πλέον σύντροφό της πριν από 27 χρόνια κι έχει έναν τρίχρονο γιο, τον Σίντνεϊ, με τον μουσικό.

Πηγές κοντά στην Κέλι Όσμπορν δήλωσαν στη Daily Mail ότι πέρασε έναν «δύσκολο» μήνα, αντιμετωπίζοντας τον χωρισμό της, ενώ παράλληλα συνεχίζει να επικεντρώνεται στο να είναι η καλύτερη μητέρα που μπορεί να είναι για τον γιο τους, ο οποίος έχει πάρει το όνομά του από τον πατέρα του.

«Η Κέλι και ο Σιντ αποφάσισαν να ακυρώσουν τον αρραβώνα τους. Η Κέλι δυσκολεύεται μετά την απώλεια του πατέρα της. Η διαδικασία του πένθους ήταν απίστευτα δύσκολη και κάνει ό,τι μπορεί για να το αντέξει», ανέφερε πηγή στη Daily Mail.

Η Κέλι Όσμπορν με τον Σιντ Γουίλσον / ΑΠΕ/ EPA / JILL CONNELLY

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι αντιμετωπίζει προβλήματα και προκλήσεις στη σχέση του εδώ και αρκετό καιρό και τα πράγματα δεν ήταν όπως φαίνονταν. Προσπάθησαν να κάνουν τον αρραβώνα τους να λειτουργήσει, ειδικά για το καλό του παιδιού τους, αλλά τελικά αποφάσισαν ότι ο χωρισμός είναι ο καλύτερος δρόμος και για τους δύο.

«Η Κέλι έχει υπομείνει πολλά τον τελευταίο χρόνο. Παρά τα πάντα, παραμένει νηφάλια και τώρα επικεντρώνεται στον εαυτό της και στον ρόλο της ως μητέρα, προχωρώντας μπροστά», τόνισε η ίδια πηγή.

