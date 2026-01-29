Χριστίνα Κολέτσα: «Το να βρίσκεσαι σε μια κακοποιητική σχέση δεν σου μαθαίνει τίποτα, με βοήθησε η ψυχοθεραπεία»

Για την εμπειρία της από κακοποιητική σχέση που είχε στο παρελθόν και το πόσο πολύ την βοήθησε η ψυχοθεραπεία, μίλησε σήμερα (29/1/2026) η Χριστίνα Κολέτσα στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», ενθαρρύνοντας έτσι κι’ άλλους που περνάνε το ίδιο να προσπαθήσουν να το αντιμετωπίσουν.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή την κακοποιητική σχέση που είχε στο παρελθόν η Χριστίνα Κολέτσα ανέφερε: «Το να βρίσκεσαι σε μια κακοποιητική σχέση νομίζω ότι δε σου μαθαίνει απολύτως τίποτα. Αυτό που με βοήθησε εμένα, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι η ψυχοθεραπεία. Έχω κάνει επτά χρόνια ψυχοθεραπεία. Κάτι δε πάει καλά με την αυτοεκτίμησή μας για να ανεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές. Κάποιες φορές τις προκαλούμε και από μόνοι μας».

Σε άλλο σημείο, η Χριστίνα Κολέτσα αναφέρθηκε και στην απόφασή της να μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την άμβλωση που είχε κάνει, είπε, «Το μήνυμα που ήθελα να περάσω όταν μίλησα για την άμβλωση που είχα κάνει, είναι ότι φτάνει πια με την παραμικρή αφορμή να βγαίνει ο καθένας και να λέει το μακρύ του και το κοντό του γι’ αυτό το θέμα. Μπορεί μια γυναίκα να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση ή να είναι σε μια ηλικία που να μη μπορεί να αντιμετωπίσει όλα όσα ακούει και να νομίζει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου επειδή αναγκάζεται να μπει σε μια τέτοια διαδικασία».

Τέλος, η Χριστίνα Κολέτσα μίλησε και για το γεγονός ότι δεν έχει κάνει οικογένεια και εξομολογήθηκε: «Κάποιες φορές μου λείπει το ότι δεν έχω καταφέρει να κάνω οικογένεια. Κάποιες άλλες φορές αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να κάνω οικογένεια με τις υπάρχουσες συνθήκες και καταλήγω στο ότι δε θα μπορούσα.

Όταν ήμουν στο ριάλιτι στην Ασία, γύρισα και άκουσα για έναν δεσμό μου που φυσικά δεν ίσχυε. Γύρισα και έμαθα ότι έχω δεσμό με κάποιον που δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Εκείνο το διάστημα εγώ είχα μια άλλη σχέση. Δε μου αρέσει όλο αυτό, το θεωρώ ανήθικο».

Υπενθυμίζεται ότι η Χριστίνα Κολέτσα έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο Fame Story και από τότε έχει τραβήξει πολλές φορές τα βλέμματα.