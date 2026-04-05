Χριστίνα Παππά: Μετά το πρόβλημα υγείας της εγγονής μου άρχισα να κάνω πάλι την προσευχή μου πριν κοιμηθώ

Μία νέα εξομολόγηση έκανε η Χριστίνα Παππά και ανέφερε πώς κατάφερε να έρθει ξανά πιο κοντά στον Θεό, αναφέροντας ότι από τότε που αντιμετώπισε η εγγονή της πρόβλημα υγείας κάνει ξανά πάντα την προσευχή της πριν κοιμηθώ.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν την Κυριακή (05.04.2026) καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω καλά» του Μιχάλη Κεφαλογιάννη. Η Χριστίνα Παππά εξήγησε ότι πάντα είχε μεγάλη πίστη και ότι στις άσχημες στιγμές της ζωής της ζητάει πράγματα από τον Χριστό και συμβαίνουν θετικές εξελίξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μεγάλωσα με τη γιαγιά και τον παππού μου. Από μικρό παιδί έκανα πάντα την προσευχή μου πριν κοιμηθώ. Όταν άρχισα να βγαίνω, σε πιο μεγάλη ηλικία, σταμάτησα σιγά σιγά», είπε αρχικά η Χριστίνα Παππά.

«Μετά έγινε όντως ένα πολύ άσχημο περιστατικό υγείας, και πριν από 3,5 χρόνια άρχισα πάλι κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ και μόλις ξυπνάω να λέω “ευχαριστώ” που βλέπω τα χρώματα του ουρανού. Άρχισα να κάνω πάλι την προσευχή μου πριν κοιμηθώ», εξομολογήθηκε στη συνέχεια, εξηγώντας: «Είναι ένα πρόβλημα υγείας που προέκυψε στην οικογένεια, πολύ σοβαρό. Και έκανα την προσευχή μου και πιστεύω – γιατί έχω πολλή πίστη – ότι σε πολλές στιγμές στη ζωή μου με βοήθησε. Αφορούσε την εγγονή μου. Δε θέλω καν να το συζητάω, γιατί τώρα ξεπεράστηκε και είναι όλα καλά.

«Θυμάμαι όμως πριν κοιμηθώ, έκανα τη προσευχή μου να βοηθήσει το νεογνό. Και την άλλη μέρα, ξυπνάω και με πήρε η νύφη μου, η Άννα μου, και μου είπε ότι είναι κάτι παροδικό, ότι δεν είναι μόνιμο», πρόσθεσε η Χριστίνα Παππά.

«Όταν κάνω την προσευχή μου ή μπαίνω σε μια εκκλησία, παίρνω δύναμη. Σε πολλές άσχημες στιγμές της ζωής μου, όταν ζητάω από τον Χριστό, μου έρχονται καλά πράγματα», κατέληξε η γνωστή ηθοποιός.