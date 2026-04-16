Χριστίνα Πολίτη: Ανάρτηση με άρωμα… Άννας Βίσση για το σκυλάκι της

Η Χριστίνα Πολίτη και η Άννα Βίσση τερμάτισαν την 30χρονη φιλία τους πριν λίγες ημέρες. Ωστόσο, η γνωστή κοσμικογράφος έκανε μια ανάρτηση στο Instagram μ’ ένα τραγούδι από την πρώην φίλη της.

Η Χριστίνα Πολίτη θέλησε να υπενθυμίσει σε όλους την αδυναμία που έχει στο σκυλάκι της, κάνοντας το όμως με μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Άννας Βίσσης.

«Χωρίς το μωρό μου δεν πάω πουθενά» έγραψε, με νόημα, η κοσμικογράφος στη λεζάντα της νέας της δημοσίευσης ποζάροντας με χαμόγελο έχοντας το γλυκό pug στην αγκαλιά της.

Μάλιστα, στη συγκεκριμένη δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η κοσμικογράφος πρόσθεσε και το… ηχητικό αποδεικτικό από το τραγούδι της Άννας Βίσση.

Η Άννα Βίσση και η Χριστίνα Πολίτη πορεύτηκαν παράλληλα στη ζωή τα τελευταία 30 χρόνια, καταφέρνοντας να χτίσουν μία δυνατή φιλία που επισφραγίστηκε με μία κουμπαριά.