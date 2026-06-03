Αιμίλιος Χειλάκης: Η μητέρα μου με είδε τελευταία φορά στο θέατρο το 2002, δεν μπορούσε να ανέβει τις σκάλες

Ο Αιμίλιος Χειλάκης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» μετά την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης, «Τακούνια στον Βάλτο» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μητέρα του, που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2026. Λόγω κινητικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε, τα τελευταία χρόνια της ζωής της δεν μπορούσε πλέον να ανέβει τις σκάλες των θεάτρων, για να παρακολουθήσει τον γιο της.

Όπως είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης, η τελευταία φορά που τον είδε η μητέρα του να παίζει σε θέατρο, ήταν το μακρινό 2002. Πάντα μάθαινε για τους ρόλους του γιου της, για τις κριτικές και τα σχόλια για τις παραστάσεις που έπαιζε. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε όμως, δεν της επέτρεπαν να βρίσκεται ανάμεσα στους θεατές.

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«Η μητέρα μου τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσε, η τελευταία μου παράσταση που είχε δει ήταν το 2002. Δεν μπορούσε να ανέβει τις σκάλες του θεάτρου. Οι απώλειές μας όμως είναι ο τρόπος που θυμόμαστε τους ανθρώπους που έχουμε χάσει», εξομολογείται ο ηθοποιός για την πολυαγαπημένη του μητέρα που έφυγε από τη ζωή.

«Πάντα θυμάμαι τους ανθρώπους που έχω χάσει, τους έχω πάντα δίπλα μου, τους κουβαλάω και είναι πολύ σημαντικό αυτό», υπογραμμίζει ο Αιμίλιος Χειλάκης.

«Δεν έχουμε σταματήσει καθόλου, πηγαίνουμε από παράσταση σε παράσταση και είμαι πολύ κουρασμένος αλλά την αγαπώ πολύ αυτή την παράσταση. Όλοι έχουμε κάποιο γούρι αλλά δεν νομίζω ότι στην τελική είμαστε προληπτικοί, ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάπως τον ρουν της μοίρας», είπε σε άλλο σημείο ο Αιμίλιος Χειλάκης.