Δανάη Λιβιεράτου: Βίντεο από την εκρηκτική της εμφάνιση σε κλαμπ της Μυκόνου – Ο χορός της επί σκηνής

Η Δανάη Λιβιεράτου εμφανίζεται σε νυχτερινό κλαμπ της Μυκόνου και στην πρεμιέρα της εντυπωσίασε επί σκηνής. Η 23χρονη κόρη της Εύης Αδάμ και του Λάμπη Λιβιεράτου έκλεψε την παράσταση, τόσο με την εκρηκτική εμφάνισή της, όσο και με τις ερμηνευτικές της ικανότητες.

Η Δανάη Λιβιεράτου θα εμφανίζεται στο «Lío Mykonos» το οποίο άνοιξε τις πύλες του για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν, εγκαινιάζοντας το φετινό φαντασμαγορικό του show με τίτλο Spectacularrr. Η 23χρονη είναι η πρώτη Ελληνίδα ερμηνεύτρια που συμμετέχει σε show του συγκεκριμένου κέντρου.

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Η πρωτότοκη κόρη της Εύης Αδάμ και του Λάμπη Λιβιεράτου ακολούθησε από πολύ νωρίς τα χνάρια του πατέρα της στο τραγούδι και τη μουσική.

Τελείωσε το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης και παράλληλα έκανε δέκα χρόνια φωνητική. Αμέσως μετά, έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη οντισιόν, φοίτησε στο καλύτερο πανεπιστήμιο για ποπ μουσική, στο Μάντσεστερ, όπου σπούδασε μουσική παραγωγή και σύνθεση. Για το ταλέντο της μίλησε στην κάμερα του Mykonos Live TV o CEO του καταστήματος, Julio Bruno.

«Δεν έχω φανταστεί τον εαυτό μου να τραγουδάει στα μπουζούκια, δεν αντιπροσωπεύω αυτό το κοινό» είχε πει παλαιότερα η Δανάη Λιβιεράτου, αναφορικά με την καριέρα της στο τραγούδι.