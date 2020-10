Χριστίνα Πολίτη: “Τα βάζει” με τον Γρηγόρη Πετράκο και τους ισχυρισμούς του περί κορονοϊού

Το δρόμο της δικαιοσύνης πήρε η διαμάχη ανάμεσα στην Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και τον Τριαντάφυλλο. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και ο γνωστός καλλιτέχνης, που συνεργάστηκαν στο Just the 2 ... Διαβάστε περισσότερα