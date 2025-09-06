Χριστίνα Σταρακά: Έχω πουλήσει άπειρα καντήλια και λιβανιστήρια έξω από το νεκροταφείο

Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως γυναίκα στον στίβο της πολιτικής καθώς και στις δουλειές που έχει κάνει μέχρι σήμερα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ, Χριστίνα Σταρακά στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.

Η Χριστίνα Σταρακά δήλωσε εργασιομανής και ανέφερε ότι ξεκίνησε να δουλεύει από τα 10 της χρόνια. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως γυναίκα όταν αποφάσισε να κατέβει υποψήφια σε εκλογές.

Σας έχει τύχει να δεχθείτε σεξιστικά σχόλια; Αντιμετωπίσατε δυσκολίες ως γυναίκα στην πολιτική;

Η ελληνική κοινωνία έχει προχωρήσει πολύ αλλά ας μην γελιόμαστε: ο σεξισμός υπάρχει παντού. Και η πολιτική παραμένει ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Φυσικά και έχω δεχτεί τέτοιες συμπεριφορές. Χαρακτηριστικά κάποτε στις αρχές της ενασχόλησης μου, σε ένα κεφαλοχώρι της Αιτωλοακαρνανίας, ένας τύπος, κλείνοντας το μάτι και με περίσσια μαγκιά, μου είπε: “Θες να τα πούμε ιδιαιτέρως το βράδυ και εγώ θα σου φέρω 200 ψήφους τουλάχιστον”.

Αυτή είναι δυστυχώς ακόμη η πραγματικότητα. Οι γυναίκες σε θέσεις ευθύνης είναι ακόμη ταμπού. Το ποτήρι του ρατσισμού ραγίζει, αλλά χρειάζεται πολλή επιμονή ακόμα. Και, ξέρετε, αυτά τα φαινόμενα δεν έχουν χρώμα – τα συναντάς παντού.

Ποια είναι η πιο παράξενη δουλειά που έχετε κάνει;

Από μικρή είχα επαφή με τη δουλειά. Είμαι εργασιομανής. Βασική μου δουλειά, ο τραπεζικός κλάδος. Είχα δουλειά πριν από την πολιτική, θα έχω και μετά. Στην οικογενειακή επιχείρηση δέκα χρονών βοηθούσα σε όλα, κουβαλώντας και κιβώτια με αναψυκτικά. Επίσης, λίγα χρόνια αργότερα, στην επιχείρηση που είχε η μητέρα μου έξω από το νεκροταφείο έχω πουλήσει άπειρα καντήλια και λιβανιστήρια.