Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Ο έρωτας είναι η κινητήρια δύναμη»

Στο κεφάλαιο του έρωτα αλλά και στις διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο νέο τεύχος του περιοδικού Hello και τη δημοσιογράφο Μαρία Κολλιάτσα.

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη στην ερώτηση αν είναι πιο παρορμητική, πιο ρομαντική, πιο επιθετική ως χαρακτήρας; Απάντησε πως «έτσι κι εγώ, έχω λίγο απ’ όλα ή και τίποτα. Δεν θα μου έδινα συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Δεν θα μου έβαζα έναν τίτλο, μια ταμπέλα. Είμαι όπως όλοι οι άνθρωποι. Έχουμε πολλούς μικρούς εαυτούς που κουβαλάμε».

«Για τη δουλειά μου όχι, γιατί τον εμπεριέχει και είναι η ίδια κινητήρια δύναμη. Όταν αναλαμβάνω έναν ρόλο, νιώθω ερωτευμένη μαζί του. Γενικά, όμως, ναι, ο έρωτας είναι η κινητήρια δύναμη» δήλωσε η ηθοποιός στην ερώτηση αν η αγάπη και ο έρωτας κινητήρια δύναμη και για τη δουλειά της.

Και κλείνοντας τη συνέντευξη, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη στον αν προτιμάει τον γάμο ή τη συντροφικότητα είπε πως «καταλαβαίνω τον λόγο ύπαρξης του γάμου ως όρου και έννοιας. Δεν είμαι κατά καθώς, όταν ονοματίζουμε κάτι, μπορεί να αποκτήσει και διαφορετική υπόσταση. Ο γάμος κάτι σημαίνει, έστω και συμβολικά. Μπορούν όμως να υπάρξουν οικογένεια και συντροφικότητα και χωρίς το πέπλο του».