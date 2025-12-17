Χρίστος Αντωνιάδης: «Όποιος δεν έχει κάνει δίδυμα, δεν δικαιούται δια να ομιλεί, είναι άλλη πίστα»

Ο Χρίστος Αντωνιάδης έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για την προσωπική του ζωή και τη νέα καθημερινότητα με τα δίδυμα παιδιά του.

«Τα δίδυμα είναι πάρα πολύ καλά, μεγαλώνουν και τώρα είναι στη χαριτωμένη ηλικία που λένε διάφορα. Είναι ακριβώς τριών χρονών, γίναμε τριών πριν από μια εβδομάδα. Είναι πολύ ωραία, έχουν πλάκα», εξομολογήθηκε, αρχικά, ο Χρίστος Αντωνιάδης, όταν βρέθηκε το πρωινό της Τετάρτης (17.12.2025) καλεσμένος του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

«Όποιος δεν έχει κάνει δίδυμα, δεν δικαιούται δια να ομιλεί. Είναι άλλη πίστα, εντελώς άλλη. Δηλαδή παιδάκια αλλά ταυτόχρονα θέλουν τα ίδια πράγματα ή μπορεί η μάνα τους να περνούσε νύχτες χωρίς να κοιμηθεί καθόλου, ειδικά μέχρι να γίνουν δυόμισι χρονών που κάπως ηρέμησαν τα πράγματα», πρόσθεσε.

«Βοηθούσα και εγώ, βοηθούσε και η πεθερά μου αλλά όταν έπρεπε να δουλέψω, εκεί τα αναλάμβανε όλα η μαμά τους. Και βέβαια κάποιος πρέπει να βγει και έξω για να φέρει και τα απαραίτητα, αν με αντιλαμβάνεστε», συμπλήρωσε ο Χρίστος Αντωνιάδης.