Χρήστος Δάντης – Ασημίνα Χατζηανδρέου: Μαζί στο δωμάτιο νοσοκομείου μετά το χειρουργείο του τραγουδιστή

Ο Χρήστος Δάντης παραμένει στο νοσοκομείο μετά τη χειρουργική επέμβαση που έκανε
Ασημίνα Χατζηανδρέου και Χρήστος Δάντης
Ασημίνα Χατζηανδρέου και Χρήστος Δάντης / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Χρήστος Δάντης αναρρώνει μετά το χειρουργείο που έκανε και η σύντροφός του, Ασημίνα Χατζηανδρέου, βρίσκεται δίπλα του διαρκώς στο νοσοκομείο. Σε νέα φωτογραφία που δημοσιοποίησε, φαίνεται η ίδια να κάθεται σε μια καρέκλα, δίπλα από το κρεβάτι του συντρόφου της.

Όπως είχε κάνει γνωστό η Ασημίνα Χατζηανδρέου μέσα από προγενέστερη ανάρτησή της, ο Χρήστος Δάντης είχε ένα ατύχημα προ ημερών και είχε σπάσει το χέρι του. Χρειάστηκε να κάνει χειρουργείο για να αποκατασταθεί το πρόβλημα και πλέον παραμένει στο νοσοκομείο.

Ο Χρήστος Δάντης θα απέχει από τις εμφανίσεις του στον «Σταυρό του Νότου», ενώ ακυρώθηκε και η συναυλία του στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από ιατρική σύσταση.

Το χειρουργείο του ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο Χρήστος Δάντης περιμένει το «πράσινο φως» από τους γιατρούς για να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι του.

Η ανάρτηση της Ασημίνας Χατζηανδρέου
Η ανάρτηση της Ασημίνας Χατζηανδρέου

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει προ ημερών στην εκπομπή «Αστερόσκονη» και μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14-02-2026), ο Χρήστος Δάντης μίλησε για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του και για καταστάσεις που τον πλήγωσαν. «Μεγάλωσα με μία μάνα που είχε φάει αρκετό ξύλο, είναι ό,τι χειρότερο» είπε μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής.

