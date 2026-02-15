Χρήστος Δάντης – Ασημίνα Χατζηανδρέου: Μαζί στο δωμάτιο νοσοκομείου μετά το χειρουργείο του τραγουδιστή

Ο Χρήστος Δάντης αναρρώνει μετά το χειρουργείο που έκανε και η σύντροφός του, Ασημίνα Χατζηανδρέου, βρίσκεται δίπλα του διαρκώς στο νοσοκομείο. Σε νέα φωτογραφία που δημοσιοποίησε, φαίνεται η ίδια να κάθεται σε μια καρέκλα, δίπλα από το κρεβάτι του συντρόφου της.

Όπως είχε κάνει γνωστό η Ασημίνα Χατζηανδρέου μέσα από προγενέστερη ανάρτησή της, ο Χρήστος Δάντης είχε ένα ατύχημα προ ημερών και είχε σπάσει το χέρι του. Χρειάστηκε να κάνει χειρουργείο για να αποκατασταθεί το πρόβλημα και πλέον παραμένει στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χρήστος Δάντης θα απέχει από τις εμφανίσεις του στον «Σταυρό του Νότου», ενώ ακυρώθηκε και η συναυλία του στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από ιατρική σύσταση.

Το χειρουργείο του ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο Χρήστος Δάντης περιμένει το «πράσινο φως» από τους γιατρούς για να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι του.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει προ ημερών στην εκπομπή «Αστερόσκονη» και μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14-02-2026), ο Χρήστος Δάντης μίλησε για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του και για καταστάσεις που τον πλήγωσαν. «Μεγάλωσα με μία μάνα που είχε φάει αρκετό ξύλο, είναι ό,τι χειρότερο» είπε μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής.