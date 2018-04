Ο Χρήστος Δάντης αναλαμβάνει ένα νέο ρόλο, αυτόν του κριτή.

Ο αγαπημένος συνθέτης, μουσικός και τραγουδιστής για περισσότερες από δύο δεκαετίες, δίνει την πρώτη του συνέντευξη ως κριτής στο «DanSing For You» του TV One στο Down Town Κύπρου και τον Αλέξανδρο Πρίφτη. Πώς πήρες την απόφαση να είσαι στο «DanSing For You» του TV One;