Χρήστος Φερεντίνος για Κατερίνα Καραβάτου: Όταν βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση δεν σημαίνει πως είναι αληθινό

Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος πρωταγωνιστούν σε πασχαλινή διαφήμιση εταιρείας και το σποτάκι επανέφερε στο προσκήνιο τις συζητήσεις περί ενδεχόμενης σχέσης τους. Ο παρουσιαστής διέψευσε τη σχετική φημολογία, με δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Ανέφερε πως ακολούθησαν το σενάριο της διαφήμισης, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζει το παραμικρό στα προσωπικά τους.

Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος δεν έχουν κρύψει πως εκτός από συνάδελφοι, ήταν και παραμένουν φίλοι. Είναι χαρακτηριστικό πως στην πρεμιέρα της παρουσιάστριας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», ο Χρήστος Φερεντίνος ήταν εκεί για να της κάνει έκπληξη. Αυτές οι φήμες πάντως, ίσως έπαιξαν ρόλο στην επιλογή των δύο παρουσιαστών για τη διαφήμιση. Ένα σποτ που έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις.

«Δεν έχω να πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να γίνει όλο αυτό. Εμείς μια παρωδία κάναμε της γνωστής σκηνής από την ταινία με τους Πάτρικ Σουέιζ και Ντέμι Μουρ. Στη συνέχεια την ίδια σκηνή την έκαναν και στο Muppet Show. Χιούμορ έχει, μέχρι εδώ. Γιατί να με στεναχωρήσουν τα αρνητικά σχόλια; Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει», ξεκαθαρίζει ο παρουσιαστής.

«Όταν βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση, δεν σημαίνει πως είναι αληθινό. Ρόλους κάνουμε. Κάναμε ένα σκετσάκι και τίποτα άλλο», καταλήγει ο Χρήστος Φερεντίνος στην κάμερα του Happy Day και τον ρεπόρτερ, Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

Η πασχαλινή διαφήμιση της εταιρείας παραπέμπει στην ταινία «Αόρατος εραστής» με τον Πάτρικ Σουέιζι και την Ντέμι Μουρ και αφήνει αρχικά πολλά… περιθώρια παρερμηνείας. Σε πρώτο πλάνο διαρκώς, οι πρωταγωνιστές του σποτ, Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος.