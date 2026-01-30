Χρήστος Φερεντίνος: Η «μυστήρια» απάντησή του για το ενδεχόμενο να τον δούμε σε πρωινή εκπομπή

Ο πασίγνωστος παρουσιαστής Χρήστος Φερεντίνος παραβρέθηκε σε μία φιλανθρωπική εκδήλωση το βράδυ της Πέμπτης (29/1) και εκεί η κάμερα του Happy Day κατάφερε να του αποσπάσει κάποιες δηλώσεις που αφορούν το μέλλον του στην τηλεόραση.

Ο Χρήστος Φερεντίνος ρωτήθηκε για τον ρόλο που έχει παίξει ο έρωτας στη ζωή του αλλά και για το επαγγελματικό του μέλλον με αφορμή την επερχόμενη λήξη του συμβολαίου του με τον ΣΚΑΙ.

«Ο έρωτας πάντα μεταμορφώνει, που πολλές φορές σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα, όχι μόνο με άλλα μάτια αλλά με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Με πολλά μάτια μάλλον, πολύχρωμα», σημειώνει ο Χρήστος Φερεντίνος και προσθέτει: «Και ξαφνικά όταν φεύγει αυτό ή όταν ο ένας εκ των δύο αποσύρεται -γιατί χρειάζονται δύο για να συμμετέχουν στον έρωτα-, τότε έρχεται το σκοτάδι πολλές φορές».

«Το λέω βιωματικά αυτό, έτσι; Δεν το λέω απλώς επειδή το έχω διαβάσει. Ναι, τα βλέπω πολύχρωμα», παραδέχεται χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Όταν η ερώτηση στράφηκε στο τηλεοπτικό του μέλλον και την επικείμενη λήξη του συμβολαίου του με τον ΣΚΑΪ, ο Χρήστος Φερεντίνος τόνισε: «Ακόμα δεν ξέρω να σου πω κάτι. Ολοκληρώνεται όντως το καλοκαίρι, θα συζητήσουμε με τον ΣΚΑΪ και θα δούμε. Έχω την πρόθεση να παραμείνω».

Με τον δημοσιογράφο να τον ρωτάει αν θα ήθελε να κάνει και μία πρωινή εκπομπή εκτός από τηλεπαιχνίδια, η απάντηση του ήταν λιτή και απέριττη λέγοντας: «Θα δούμε».