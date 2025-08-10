Χρήστος Κοντογεώργης και Καλλιόπη Παναγιωτίδου: Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου των ηθοποιών

Ο ηθοποιός Χρήστος Κοντογεώργης και η όμορφη συνάδελφός του, Καλλιόπη Παναγιωτίδου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις αρχές Αυγούστου και τις τελευταίες ώρες ανέβηκαν στα social media πολλά πλάνα από την ομορφότερη ημέρα της ζωής τους.

Από το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου των Ελλήνων ηθοποιών έγινε γνωστό ότι ο Χρήστος Κοντογεώργης και η Καλλιόπη Παναγιωτίδου επέλεξαν να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας πίστης στο ιστορικό χωριό των Κορυσχάδων της Ευρυτανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους του ζευγαριού ήταν πολλοί δημοφιλείς συνάδελφοί του, ενώ κουμπάρα τους ήταν η επίσης ηθοποιός Μυρτώ Γκόνη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Myrto Gkoni (@my.gkoni)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα στους καλεσμένους του ζευγαριού ήταν η Νατάσα Εξηνταβελώνη, ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση, ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης, η Δάφνη Κιουρκτσόγλου, ο Φοίβος Ήμελλος, η Εριέττα Μανούρη, ο Μιχάλης Πανάδης, η Λίλα Μπακλέση, ο Νικόλας Μακρής, η Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, η Άλκηστις Ζιρώ και ο Γιώργος Λέντζας, η Ηρώ Λούπη και πολλοί άλλοι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panagiotis Gavrelas (@panagiotis_gavrelas)

Μετά την τελετή ακολούθησε ένα ξέφρενο γαμήλιο γλέντι το οποίο κράτησε μέχρι το πρωί και όλοι διασκέδασαν με την ψυχή τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@alexandra_tavoulari)

Όπως σας αναφέραμε, στον γάμο βρισκόταν και ο Μιχάλης Πανάδης, που υποδύεται τον Πέτρο στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, «Άγιος έρωτας», ο οποίος μοιράστηκε δημοσίως ένα βίντεο από το ευτυχές γεγονός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mihalis Panadis (@mihalis.panadis)

Το ζευγάρι αποτελεί ένα από τα πιο της υποκριτικής τέχνης και προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.