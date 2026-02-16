Χρήστος Μάστορας για Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Με στηρίζει και είναι θαυμάστριά μου

Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και λαμπερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz, ωστόσο δεν τους αρέσει να περιστρέφονται τα φώτα της δημοσιότητας γύρω από τα προσωπικά τους. Αποφεύγουν τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις, χωρίς όμως να κρύβουν τον έρωτά τους.

Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη φέρονται έτοιμοι για το επόμενο βήμα στη σχέση τους, χωρίς πάντως οι ίδιοι να επιβεβαιώνουν το παραμικρό. «Χαίρομαι που έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο όπως η Γαρυφαλλιά. Με στηρίζει, είναι θαυμάστριά μου, όπως είμαι κι εγώ θαυμαστής της σε αυτό που κάνει», είπε ο τραγουδιστής μετά την εμφάνισή του, στον εθνικό τελικό της Eurovision.

«Δεν έχω φανταστεί τον εαυτό μου στη σκηνή της Eurovision. Κάποτε είχαμε προσπαθήσει κι εμείς συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό όπως αυτός αλλά είχαμε πλήρη άγνοια. Καμιά φορά νοσταλγώ πόσο άνετα νιώθαμε τότε ο ένας με τον άλλον επάνω στη σκηνή», είπε σε άλλο σημείο στις δηλώσεις που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» του Alpha.

Οι ρεπόρτερ θέλησαν να αποσπάσουν και ένα σχόλιο για την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Εκεί ο Χρήστος Μάστορας απάντησε: «Ο Γιώργος, εκτός από τεράστιος καλλιτέχνης, είναι και φίλος μου. Έχουμε περάσει τόσο όμορφα στο Voice. Του εύχομαι να είναι καλά. Τον παρακολουθώ στενά καλλιτεχνικά και αυτό που έχει προσφέρει στον κόσμο της μουσικής είναι τόσο ιδιαίτερο για τα δεδομένα της Ελλάδας».

«Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου ο γάμος. Σκέφτομαι τον γάμο με τον Χρήστο, εννοείται μαζί του τα σκέφτομαι όλα», είχε δηλώσει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στις αρχές του Νοεμβρίου, χωρίς να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για τα σχέδια που κάνει με τον Χρήστο Μάστορα.

«Θα κάνουμε τα ραντεβού μας, μέσα στην εβδομάδα θα βγούμε για φαγητό, οι δυο μας βγαίνουμε συχνά. Πολλές φορές όταν βγούμε για φαγητό θα του κάνω την έκπληξη και θα πάω λίγο πριν – αν πάει τουαλέτα – και θα πληρώσω όλο τον λογαριασμό. Ας μου έχει πει αυτός να βγούμε. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι “μία εσύ, μία εγώ”. Είναι άβολο το μισά μισά», είχε εξομολογηθεί ακόμα το γνωστό μοντέλο για τη σχέση της με τον γνωστό τραγουδιστή.