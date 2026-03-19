Χρήστος Μενιδιάτης: Ο πατέρας μου ήξερε τι ήθελε στη ζωή του, έδινε πολύ σημασία στην υστεροφημία του

O Χρήστος Μενιδιάτης έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για τον αείμνηστο πατέρα του, Μιχάλη Μενιδιάτη και όσα θυμάται από εκείνον σαν παιδί.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Πέμπτης (19.03.2026), όταν και συνάντησε τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην εκπομπή «Στούντιο 4». Ο Χρήστος Μενιδιάτης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι ο Μιχάλης Μενιδιάτης ήξερα καλά τι ήθελε από τη ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πατέρας μου ήξερε πολύ καλά τι ήθελε στη ζωή του. Τι ήθελε δηλαδή να δημιουργήσει και τι ήθελε, στο τέλος, να αφήσει. Ήθελε να αφήσει το όνομα του, έδινε πάρα πολύ σημασία στην υστεροφημία του. “Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που σας αφήνω είναι το όνομα μου” μας έλεγε», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο λαϊκός τραγουδιστής.

«”Δε θα βρεθεί ποτέ κανείς να σας πει κάτι κακό για μένα”, έλεγε. “Κι αυτός που θα το πει, κάτι άλλο συμβαίνει”. Ήταν δηλαδή τόσο ακέραιος στη συμπεριφορά του, στον χώρο που δούλευε, στους φίλους του. Ήταν μανιακός φίλος! Δηλαδή, όταν ήσουν φίλους του Μενιδιάτη, ήσουν 100% εκεί», πρόσθεσε ο Χρήστος Μενιδιάτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σαν παιδί δεν ένιωθα τη διαφορά που είχαν οι γονείς μου μεταξύ τους. Λογικό θα ήταν να υπήρχε πρόβλημα, όμως όσο περνούσαν τα χρόνια υπήρχε κάτι διαφορετικό στην περίπτωση του πατέρα μου.

Όσο μεγάλωνε, χαλάρωνε και γινόταν ακόμα πιο παιδί. Ιδιαιτέρως όταν πια είχε μπει η δουλειά στον δρόμο της, τα προβλήματα ήταν ελάχιστα και ζούσε στην οικογένεια του, είχε χαλαρώσει και εκεί ήρθε η πλήρης ισορροπία», συμπλήρωσε ο Χρήστος Μενιδιάτης.