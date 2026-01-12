Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα πιο εντυπωσιακά looks της βραδιάς – Ποιοι celebrities τράβηξαν τα βλέμματα

Η τελετή απονομής των βραβείων των Χρυσών Σφαιρών στο Λος Άντζελες ήταν το «must see» γεγονός της χθεσινής βραδιάς με τους θεατές να περιμένουν να δουν τους νικητές για τις ταινίες και γενικότερα τις παραγωγές που κυριάρχησαν την περασμένη χρονιά, αλλά και για να σχολιάσουν τους Χολιγουντιανούς σταρ που θα εμφανιστούν στο κόκκινο χαλί. Ποιοι ήταν όμως οι δημοφιλείς celebrities και ηθοποιοί που ήταν οι «best dressed» της βραδιάς.

Στα κορυφαία βραβεία των Χρυσών Σφαιρών πολλοί a-list celebrities και πασίγνωστοι ηθοποιοί έδωσαν το παρών και σχολιάστηκαν για την ενδυμασία τους. Κάποιοι από τους οποίους σίγουρα τα βλέμματα ήταν η Selena Gomez με τον αρραβωνιαστικό της Benny Blanco, η Kylie Jenner που στάθηκε στο πλευρό του συντρόφου της, Timothée Chalamet, η Jennifer Lawrence, η Emma Stone, η Jennifer Lopez, o George και η Amal Clooney, η Teyana Taylor και πολλοί άλλοι.

H εντυπωσιακή Selena Gomez πόζαρε με τον αρραβωνιαστικό της Benny Blanco φορώντας ένα μαύρο βελούδινο φόρεμα με μπουστάκι, στο οποίο ήταν ραμμένα πάνω από 200 λουλούδια από φτερά, οργάντζα και μεταξωτό σιφόν από τον οίκο Chanel.

Υπήρξαν και μερικές απροσδόκητες εκπλήξεις στο κόκκινο χαλί όπως αυτή από την σταρ της σειράς Sinners, Wunmi Mosaku, η οποία ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, φορώντας ένα εντυπωσιακό κίτρινο φόρεμα του Matthew Reisman.

Η Teyana Taylor, από την άλλη, τράβηξε τα βλέμματα με ένα τολμηρό, ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα Schiaparelli με κοψίματα… και ένα στρινγκ με διαμάντια.

Ακόμα η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Die My Love» και υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Κινηματογραφική Ταινία, Δράμα, Jennifer Lawrence, επέλεξε να καλύψει τον εαυτό της με λουλούδια, τα οποία ήταν ραμμένα πάνω σε ένα see-through ύφασμα.

O ηθοποιός poy πέτυχε την πολυαναμενόμενη νίκη του, Timothée Chalamet, εμφανίστηκε με ένα απλό και κομψό μαύρο κουστούμι δίπλα στην σύντροφό του Kylie Jenner. Το ζευγάρι φαινόταν πανευτυχές και ερωτευμένο δίνοντας πολλές αγκαλιές και φιλιά καθ’ όλη τη διάρκεια των βραβείων.

timothee chalamet being obsessed with kylie jenner yuppp that’s my favorite hollywood couple pic.twitter.com/A127FABh4J — Bri (@moonroses) January 12, 2026

H ίδια η Kylie Jenner εντυπωσίασε φορώντας ένα ασημένιο φόρεμα από το Ashi Studio με κορσέ και λαιμόκοψη με χάντρες. Έπιασε τα μαλλιά της πίσω σε μια χαμηλή αλογοουρά, αναδεικνύοντας τα μεγάλα διαμαντένια σκουλαρίκια της. Φορούσε μάλιστα διαμάντια αξίας άνω των 75 καρατίων από τη Lorraine Schwartz.

Kylie Jenner is perfect for the #GoldenGlobes pic.twitter.com/0JToLS022x — Kardashians Jenner (@Kardashians06) January 12, 2026

Ακόμα η Hailee Steinfeld 29χρονη ηθοποιός πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση σε κόκκινο χαλί μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της τον Δεκέμβριο. Εμφανίστηκε με ένα στενό baby pink φόρεμα Prada που τόνιζε την κοιλιά της, με την ίδια να περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της και παίκτη του NFL, Josh Allen.

Εμφανίστηκε με ένα συγκλονιστικό french twist και το iconic, απόλυτο nude στα χείλη με glass φινίρισμα. Το βλέμμα είναι τονισμένο με γήινες αποχρώσεις, έντονο winged liner και εντυπωσιακές βλεφαρίδες.

Δείτε φωτογραφίες από τα εντυπωσιακά φορέματα των παραβρισκόμενων:

Ακόμα η παρουσιάστρια της βραδιάς, η κωμικός Nick Glazer, έκανε αισθητή την παρουσία της για κόμη μία φορά , όχι μόνο με την ενδυμασία της αλλά και με τα πολιτικά και κοινωνικά της σχόλια. Η κορυφαία στιγμή της όπου άφησε το κοινό με το στόμα ανοιχτό ηταν όταν «απένειμε» ένα εικονικό βραβείο «Καλύτερου Μοντάζ» στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τον τρόπο που χειρίστηκε τα έγγραφα του Έπσταιν, αλλά και στο δίκτυο CBS (που μετέδιδε την τελετή), αποκαλώντας το ειρωνικά «το νέο μέρος για να βλέπετε BS news».

Nikki Glaser just torched Trump and CBS at the Golden Globes “The Golden Globe for best editing goes to the Justice Department! And the award for most editing goes to CBS News!



Yes, CBS News. America’s newest place to See B.S. News.” Love it! pic.twitter.com/KoteFUduiX — Harry Sisson (@harryjsisson) January 12, 2026

Οι Χρυσές Σφαίρες επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά ποιες ταινίες και ποιες παραγωγές κυριάρχησαν αλλά άφησαν και ένα ηχηρό αποτύπωμα στον χώρο της μόδας με τους celebrities να μας προσφέρουν εντυπωσιακές εικόνες.