Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα πιο εντυπωσιακά looks της βραδιάς – Ποιοι celebrities τράβηξαν τα βλέμματα

Selena Gomez, Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez και Kylie Jenner ήταν κάποιες από τις πιο καλοντυμένες της βραδιάς
Benny Blanco and Selena Gomez
Benny Blanco and Selena Gomez/ REUTERS/Mike Blake

Η τελετή απονομής των βραβείων των Χρυσών Σφαιρών στο Λος Άντζελες ήταν το «must see» γεγονός της χθεσινής βραδιάς με τους θεατές να περιμένουν να δουν τους νικητές για τις ταινίες και γενικότερα τις παραγωγές που κυριάρχησαν την περασμένη χρονιά, αλλά και για να σχολιάσουν τους Χολιγουντιανούς σταρ που θα εμφανιστούν στο κόκκινο χαλί. Ποιοι ήταν όμως οι δημοφιλείς celebrities και ηθοποιοί που ήταν οι «best dressed» της βραδιάς.

Στα κορυφαία βραβεία των Χρυσών Σφαιρών πολλοί a-list celebrities και πασίγνωστοι ηθοποιοί έδωσαν το παρών και σχολιάστηκαν για την ενδυμασία τους. Κάποιοι από τους οποίους σίγουρα τα βλέμματα ήταν η Selena Gomez με τον αρραβωνιαστικό της Benny Blanco, η Kylie Jenner που στάθηκε στο πλευρό του συντρόφου της, Timothée Chalamet, η Jennifer Lawrence, η Emma Stone, η Jennifer Lopez, o George και η Amal Clooney, η  Teyana Taylor και πολλοί άλλοι.

H εντυπωσιακή Selena Gomez πόζαρε με τον αρραβωνιαστικό της Benny Blanco φορώντας ένα μαύρο βελούδινο φόρεμα με μπουστάκι, στο οποίο ήταν ραμμένα πάνω από 200 λουλούδια από φτερά, οργάντζα και μεταξωτό σιφόν από τον οίκο Chanel.

Υπήρξαν και μερικές απροσδόκητες εκπλήξεις στο κόκκινο χαλί όπως αυτή από την σταρ της σειράς Sinners, Wunmi Mosaku, η οποία ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, φορώντας ένα εντυπωσιακό κίτρινο φόρεμα του Matthew Reisman. 

Η Teyana Taylor, από την άλλη, τράβηξε τα βλέμματα με ένα τολμηρό, ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα Schiaparelli με κοψίματα… και ένα στρινγκ με διαμάντια.

Selena Gomez
Benny Blanco and Selena Gomez / REUTERS/Daniel Cole
χρυσές σφαίρες
Wunmi Mosaku / REUTERS/Daniel Cole
χρυσές σφαίρες
Teyana Taylor / REUTERS/Mario Anzuoni

Ακόμα η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Die My Love» και υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Κινηματογραφική Ταινία, Δράμα, Jennifer Lawrence, επέλεξε να καλύψει τον εαυτό της με λουλούδια, τα οποία ήταν ραμμένα πάνω σε ένα see-through ύφασμα.

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence / REUTERS/Daniel Cole

O ηθοποιός poy πέτυχε την πολυαναμενόμενη νίκη του, Timothée Chalamet, εμφανίστηκε με ένα απλό και κομψό μαύρο κουστούμι δίπλα στην σύντροφό του Kylie Jenner. Το ζευγάρι φαινόταν πανευτυχές και ερωτευμένο δίνοντας πολλές αγκαλιές και φιλιά καθ’ όλη τη διάρκεια των βραβείων.

Timothee Chalamet
Timothee Chalamet / REUTERS/Mike Blake

H ίδια η Kylie Jenner εντυπωσίασε φορώντας ένα ασημένιο φόρεμα από το Ashi Studio με κορσέ και λαιμόκοψη με χάντρες. Έπιασε τα μαλλιά της πίσω σε μια χαμηλή αλογοουρά, αναδεικνύοντας τα μεγάλα διαμαντένια σκουλαρίκια της. Φορούσε μάλιστα διαμάντια αξίας άνω των 75 καρατίων από τη Lorraine Schwartz.

Ακόμα η Hailee Steinfeld 29χρονη ηθοποιός πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση σε κόκκινο χαλί μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της τον Δεκέμβριο. Εμφανίστηκε με ένα στενό baby pink φόρεμα Prada που τόνιζε την κοιλιά της, με την ίδια να περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της και παίκτη του NFL, Josh Allen.

Hailee Steinfeld
Hailee Steinfeld / REUTERS/Daniel Cole

Εμφανίστηκε με ένα συγκλονιστικό french twist και το iconic, απόλυτο nude στα χείλη με glass φινίρισμα. Το βλέμμα είναι τονισμένο με γήινες αποχρώσεις, έντονο winged liner και εντυπωσιακές βλεφαρίδες.

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez / REUTERS/Mike Blake

Δείτε φωτογραφίες από τα εντυπωσιακά φορέματα των παραβρισκόμενων:

George Clooney and Amal Clooney
George Clooney and Amal Clooney / REUTERS/Mike Blake

 

emma stone
Emma Stone / REUTERS/Mike Blake 
Amanda Seyfried
Amanda Seyfried / REUTERS/Daniel Cole
Michael B. Jordan
Michael B. Jordan / REUTERS/Daniel Cole

Ακόμα η παρουσιάστρια της βραδιάς, η κωμικός Nick Glazer, έκανε αισθητή την παρουσία της για κόμη μία φορά , όχι μόνο με την ενδυμασία της αλλά και με τα πολιτικά και κοινωνικά της σχόλια. Η κορυφαία στιγμή της όπου άφησε το κοινό με το στόμα ανοιχτό ηταν όταν «απένειμε» ένα εικονικό βραβείο «Καλύτερου Μοντάζ» στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τον τρόπο που χειρίστηκε τα έγγραφα του Έπσταιν, αλλά και στο δίκτυο CBS (που μετέδιδε την τελετή), αποκαλώντας το ειρωνικά «το νέο μέρος για να βλέπετε BS news».

Οι Χρυσές Σφαίρες επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά ποιες ταινίες και ποιες παραγωγές κυριάρχησαν αλλά άφησαν και ένα ηχηρό αποτύπωμα στον χώρο της μόδας με τους celebrities να μας προσφέρουν εντυπωσιακές εικόνες.

