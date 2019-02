Your Face Sounds Familiar: Αυτός είναι ο καλεσμένος-έκπληξη της Κυριακής!

Με περισσότερες εκπλήξεις και ανατρεπτικές εμφανίσεις, το «Your Face Sounds Familiar», έρχεται και αυτή την Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου, στις 20:45, και υπόσχεται να μεταμορφώσει ακόμα ένα βράδυ. Στο stage του 5ου επεισοδίου θα ανέβει και ο… Γρηγόρης Αρναούτογλου για μία εμφάνιση μοναδική που μας είχε λείψει! Η σταθερή αξία του «Your Face Sounds Familiar», η οικοδέσποινα Μαρία Μπεκατώρου, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, Γιώργος Μαζωνάκης, Δημήτρης Σταρόβας, Αλέξης Γεωργούλης και η Μιμή Ντενίση καθώς και οι δέκα ταλαντούχοι παίκτες ετοιμάζονται να μας χαρίσουν και αυτή την Κυριακή κορυφαίες στιγμές απόλαυσης, συγκίνησης και γέλιου στο υπερσύγχρονο πλατό του «Your Face Sounds Familiar» με ένα… buzzer πιο απρόβλεπτο από ποτέ. Διαβάστε περισσότερα στο TLIFE