Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ζήνα Κουτσελίνη: Έχω αφαιρέσει στήθος γιατί ήταν πιο «μπαμπάτσικο», πρώτα με κοιτούσαν εκεί και μετά στα μάτια

«Οι παρεμβάσεις δεν μου αρέσουν, μου αρέσει η περιποίηση» λέει η Ζήνα Κουτσελίνη
Ζήνα Κουτσελίνη
Ζήνα Κουτσελίνη / NDP PHOTO

Η Ζήνα Κουτσελίνη παραχώρησε δηλώσεις το βράδυ της Κυριακής (25-01-2026) σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών και μίλησε με ειλικρίνεια για την επέμβαση αφαίρεσης στήθους που είχε κάνει στο παρελθόν. Η παρουσιάστρια ανέφερε πως δεν είναι υπέρ των παρεμβάσεων στο σώμα, αλλά υπέρ της περιποίησης.

Σε δηλώσεις που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» η Ζήνα Κουτσελίνη ανέφερε πως πήρε την απόφαση να κάνει επέμβαση αφαίρεσης στήθους, για να βελτιωθεί η καθημερινότητά της. 

«Οι παρεμβάσεις δεν μου αρέσουν, μου αρέσει η περιποίηση. Εγώ έχω αφαιρέσει στήθος γιατί ήταν πιο “μπαμπάτσικο”. Πρώτα με κοιτούσαν εκεί και μετά στα μάτια», ανέφερε η Ζήνα Κουτσελίνη μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Παλαιότερα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε αναφέρει, ότι είχε κάνει δίαιτες για να πετύχει τη διατήρηση του βάρους της και ότι αφιέρωνε καθημερινά χρόνο για τον καθαρισμό του προσώπου της. 

Η Ζήνα Κουτσελίνη είχε αναφέρει στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου πως αγωνίστηκε και κατάφερε να κάνει πράξη μια σειρά από όνειρα. Μια σειρά από προσωπικά στοιχήματα, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
108
99
94
73
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo