Ζήνα Κουτσελίνη: Έχω αφαιρέσει στήθος γιατί ήταν πιο «μπαμπάτσικο», πρώτα με κοιτούσαν εκεί και μετά στα μάτια

Η Ζήνα Κουτσελίνη παραχώρησε δηλώσεις το βράδυ της Κυριακής (25-01-2026) σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών και μίλησε με ειλικρίνεια για την επέμβαση αφαίρεσης στήθους που είχε κάνει στο παρελθόν. Η παρουσιάστρια ανέφερε πως δεν είναι υπέρ των παρεμβάσεων στο σώμα, αλλά υπέρ της περιποίησης.

Σε δηλώσεις που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» η Ζήνα Κουτσελίνη ανέφερε πως πήρε την απόφαση να κάνει επέμβαση αφαίρεσης στήθους, για να βελτιωθεί η καθημερινότητά της.

«Οι παρεμβάσεις δεν μου αρέσουν, μου αρέσει η περιποίηση. Εγώ έχω αφαιρέσει στήθος γιατί ήταν πιο “μπαμπάτσικο”. Πρώτα με κοιτούσαν εκεί και μετά στα μάτια», ανέφερε η Ζήνα Κουτσελίνη μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Παλαιότερα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε αναφέρει, ότι είχε κάνει δίαιτες για να πετύχει τη διατήρηση του βάρους της και ότι αφιέρωνε καθημερινά χρόνο για τον καθαρισμό του προσώπου της.

Η Ζήνα Κουτσελίνη είχε αναφέρει στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου πως αγωνίστηκε και κατάφερε να κάνει πράξη μια σειρά από όνειρα. Μια σειρά από προσωπικά στοιχήματα, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή.