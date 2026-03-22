Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Κυριακή 22 Μαρτίου 2026  

Πώς θα είναι τη σημερινή μέρα; Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 22 Μαρτίου 2026; Τι προβλέπουν το ζώδιο και ο ωροσκόπος;

Ταύρος: Οι σημερινές επιρροές ενισχύουν τον συναισθηματικό σου κόσμο. Η Σελήνη στο ζώδιό σου τονίζει τις ανάγκες και τα αισθήματά σου. Η ευθυγράμμιση Ήλιου και Ποσειδώνα σε ωθεί να στραφείς προς τα μέσα και να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες. Η διαίσθησή σου λειτουργεί έντονα και η φαντασία σου ανθίζει. Είναι κατάλληλη στιγμή για ξεκούραση, εσωτερική αναζήτηση και απελευθέρωση παλιών συναισθημάτων.

Δίδυμοι: Η Σελήνη σε ωθεί να αποσυρθείς και να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Έχεις ανάγκη από ηρεμία, σκέψη και συναισθηματική αποφόρτιση πριν ξεκινήσει ένας νέος κύκλος. Η ευθυγράμμιση Ήλιου και Ποσειδώνα σε βοηθά να κατανοήσεις βαθύτερες ανάγκες και επιθυμίες. Αναζητάς ουσιαστικές συνδέσεις και νόημα στις σχέσεις σου. Πιθανές αποκαλύψεις ή συγχύσεις μπορεί να προκύψουν, αλλά φέρνουν και έμπνευση για πιο αυθεντικά όνειρα.

Καρκίνος: Η ευθυγράμμιση Ήλιου και Ποσειδώνα φωτίζει τους υψηλότερους στόχους σου και ενισχύει τη φαντασία σου. Η έμπνευση αυξάνεται, αλλά η προσοχή στη λεπτομέρεια μειώνεται. Αν αισθάνεσαι έλλειψη νοήματος, αυτή η περίοδος σε ωθεί να αναζητήσεις έναν βαθύτερο σκοπό. Είναι καλή στιγμή για οραματισμό και επαναπροσδιορισμό στόχων. Η συμφιλίωση με το παρελθόν θα σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά το μέλλον.

Λέων: Η ημέρα ευνοεί ευχάριστες επαφές και τη διεύρυνση των οριζόντων σου. Η ευθυγράμμιση Ήλιου και Ποσειδώνα ενισχύει τη φαντασία, τη συμπόνια και την ανάγκη για νέες εμπειρίες. Η έμπνευση μπορεί να έρθει μέσα από τη μάθηση ή μια αλλαγή περιβάλλοντος. Νέες ιδέες και ευκαιρίες εμφανίζονται απρόβλεπτα. Παρά τον ενθουσιασμό, είναι σημαντικό να παραμείνεις προσγειωμένος/η.

Παρθένος

Η σύνοδος Ήλιου και Ποσειδώνα φωτίζει τις βαθύτερες ανάγκες σου, ιδιαίτερα στις σχέσεις. Ενδέχεται να προκύψουν συγχύσεις ή ζητήματα ορίων, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή. Αν υπάρχει ισορροπία, μπορείς να βιώσεις έντονη οικειότητα. Η τάση υπέρβασης ορίων χρειάζεται μέτρο. Μέσα από παρατήρηση και εσωτερική διερεύνηση, μπορείς να κατανοήσεις καλύτερα τα συναισθήματά σου.

Ζυγός: Η ευθυγράμμιση Ήλιου και Ποσειδώνα επηρεάζει τις σχέσεις σου, ενισχύοντας τη φαντασία και τη συναισθηματική ευαισθησία. Βλέπεις τους άλλους μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει είτε σε εξιδανίκευση είτε σε σύγχυση. Χρειάζεται προσοχή στα όρια και στις παρερμηνείες. Παράλληλα, μπορείς να προσφέρεις στήριξη και κατανόηση, δημιουργώντας πιο ουσιαστικές συνδέσεις.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.