Ζωή Κρονάκη: «Είναι τρομερό, ο γιος μου, ο Γιώργος, ήταν το τελευταίο μου ωάριο»

«Έκανα το τεστ εγκυμοσύνης και είδα πως ήταν η περίπτωση Γ, "προχωρημένη εγκυμοσύνη"», εξομολογήθηκε ακόμα
Ζωή Κρονάκη
H Ζωή Κρονάκη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Για την περίοδο που έμεινε έγκυος και το γεγονός πως ο γιος της, Γιώργος ήταν το τελευταίο της ωάριο που γονιμοποιήθηκε τελικά μίλησε από καρδιάς η Ζωή Κρονάκη όταν βρέθηκε καλεσμένη στο vidcast που παρουσιάζει η Μαντώ Γαστεράτου στο Youtube.

«Γεννιόμαστε με έναν συγκεκριμένο αριθμό ωαρίων και είναι προδιαγεγραμμένο αυτό το πράγμα. Εγώ έχω περάσει άπειρες ώρες στα διάφορα forums για πολλά, όπως για το πως θα μείνω έγκυος στο δεύτερο παιδί και άλλα. Ήμουν από αυτές τις μανάδες, είχα μπει πολύ βαθιά σ’ αυτό το κομμάτι», παραδέχθηκε, αρχικά, η γοητευτική παρουσιάστρια, Ζωή Κρονάκη.

«Είχα πάρει τον γυναικολόγο μου και του είπα “ωραία, ξεκινάω ορμονοθεραπεία, έχω τρεις μήνες καθυστέρηση”. Μου είπε να κάνω ένα τεστ εγκυμοσύνης και δεν μου έδινε ορμόνες, “αφού ξέρεις ότι αποκλείεται” του έλεγα αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά το εξής. Ήμουν μέσα σε ένα κομμωτήριο, ήταν ένα φαρμακείο απέναντι και πήγα να πάρω ένα τεστ εγκυμοσύνης μονό. Στις 7 το απόγευμα, λοιπόν, το έκανα και είδα πως ήταν η περίπτωση Γ, “προχωρημένη εγκυμοσύνη” διάβασα», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Ήταν το τελευταίο μου ωάριο, ο Γιώργος. Το πιστεύω ακράδαντα. Και επιστημονικά ακόμη, όπως μου είπε ο γιατρός. Δηλαδή άρχισα και πήγαινα και έκανα κάποιους υπερήχους και… δεν υπήρχε άλλο ωάριο. Ναι, τρομερό. Είναι αυτό συμπαντικό; Είναι αυτό ότι θα γίνει; Ότι δηλαδή αν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει. Τρομερό», συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Ζωή Κρονάκη στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη.

