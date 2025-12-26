Lifestyle

«Ζόρικα» Χριστούγεννα για τη Μαίρη Συνατσάκη και τον Ίαν Στρατή: Έμειναν σπίτι με την κόρη τους που είχε 40 πυρετό

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε η παρουσιάστρια με την άρρωστη Ολίβια
Ίαν Στρατής και Μαίρη Συνατσάκη
Ο Ίαν Στρατής και η Μαίρη Συνατσάκη / NDP PHOTO

Με τη μικρή Ολίβια πέρασαν την ημέρα των Χριστουγέννων η Μαίρη Συντατσάκη και ο Ίαν Στρατής. Μάλιστα, οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερες για το ζευγάρι, καθώς η κόρη τους ήταν άρρωστη και είχε ανεβάσει υψηλό πυρετό.

Την αποκάλυψη έκανε, μέσω του Instagram, η γνωστή παρουσιάστρια δημοσιεύοντας κάποιες τρυφερές φωτογραφίες με το κοριτσάκι της, το οποίο αποκαλεί «πιτσίνι» και αυτή τη φορά το χαρακτήρισε και ως «ζεματιστό ζυμαράκι», εξαιτίας της αρρώστιας της. Ταυτόχρονα, η Μαίρη Συνατσάκη πέρασε και ένα ηχηρό μήνυμα στους θαυμαστές της, τονίζοντας ότι η υγεία είναι πάνω από όλα. 

«Αυτό το μικρό ζεματιστό πιτσίνι ζυμαράκι, σας εύχεται “Καλά Χαρυστούγεννα HarryStylούγεννα Χριστούγεννα”. Υγεία παρακαλώ», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Μαίρη Συνατσάκη το πρωί της Παρασκευής (26.12.2025).

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mary Synatsaki (@mairiboo)

Μερικές ώρες νωρίτερα, η γνωστή παρουσιάστρια είχε μοιραστεί ένα ακόμα στιγμιότυπο με την κόρη της, αποκαλύπτοντας ότι η μικρή Ολίβια είχε πυρετό, ο οποίος έφτασε τους 40 βαθμούς. 

«Είδα και 40,1 σήμερα οπότε βροντοφωνάζω υγεία για όλους και συνεχίζω τα nap traps», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε νωρίς το πρωί των Χριστουγέννων με την κορούλα.

Μαίρη Συνατσάκη
Η ανάρτηση της Μαίρης Συνατσάκη

«Η κόρη μου, Ολίβια είναι παντοτινά η αισιόδοξη νότα στην καθημερινότητα μου. Αυτή είναι το φως, αυτή είναι ο ήλιος και η ηλιαχτίδα του σπιτιού. Αυτή ορίζει την πορεία και ακολουθούμε», είπε πρόσφατα η Μαίρη Συντατσάκη για την κόρη της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
116
110
61
55
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Άρης Μουγκοπέτρος: Το ατύχημα, οι followers, η κρίση στον γάμο του και η σύλληψη
«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω, λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη η οικογενειακή μας κατάσταση επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου», δήλωσε ο μουσικός μετά τη σύλληψή του
Άρης Μουγκοπέτρος
Newsit logo
Newsit logo