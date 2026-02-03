Ζώζα Μεταξά για Μάριο Καπότση: Κρατάω ό,τι επικοινωνία μπορείς να έχεις με τον πρώην της κόρης σου

Ζώζα Μεταξά και Μάριος Καπότσης συνεχίζουν να έχουν επικοινωνία, ακόμα και μετά τον χωρισμό του διεθνή πολίστα με την κόρη της, Κόνι Μεταξά. Σε δηλώσεις που παραχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου μετά την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», είπε ότι δεν ενδιαφέρεται για τα όσα γράφονται μετά τον χωρισμό του παιδιού της.

Ζώζα Μεταξά και Μάριος Καπότσης, φαίνεται πως συνεχίζουν να διατηρούν άψογες σχέσεις. Αυτό είχε ξεκινήσει το 2019, όταν η Κόνι Μεταξά έκανε σχέση μαζί του και συνεχίστηκε στο πέρασμα των χρόνων.

«Η Κόνι δεν παραπονιέται για αυτά που γράφονται για εκείνην, δεν είναι τέτοιο παιδί. Για να σου πω την αλήθεια, δεν έχω παρακολουθήσει και πολύ όλο αυτό που έχει βγει προς τα έξω για τις σχέσεις της με τον Μάριο Καπότση», είπε η Ζώζα Μεταξά.

«Κρατάω επικοινωνία με τον Μάριο, ό,τι επικοινωνία μπορείς να κρατήσεις με τον πρώην της κόρης σου», τόνισε ολοκληρώνοντας η Ζώζω Μεταξά.

«Ο Μάριος είναι ένα γλυκό παιδί, τον αγαπάω πάρα πολύ» είχε πει παλαιότερα η Ζώζα Μεταξά, για τον άλλοτε γαμπρό της.