Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφος της ηθοποιού, Πύρρος Αναγνωστόπουλος – Ήταν μαζί 27 ολόκληρα χρόνια

Δύσκολες ώρες για την Ζωζώ Σαπουντζάκη καθώς ο επί 27 χρόνια σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (30-01-2026). Την είδηση έκανε γνωστή ανιψιός του, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ζωζώ Σαπουντζάκη και Πύρρος Αναγνωστόπουλος ήταν μαζί από το 1999. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Η αγάπη τους, όπως έλεγαν άνθρωποι από το περιβάλλον τους, έδειχνε να δυναμώνει στο πέρασμα των χρόνων. Κάτι που αποτύπωναν και οι δηλώσεις που έκαναν κατά καιρούς. Πλέον η δημοφιλής ηθοποιός είναι συντετριμμένη και προσπαθεί να βρει παρηγοριά στα λόγια και στη στήριξη, στενών συγγενών και φίλων της.

Όπως λένε πηγές από το περιβάλλον της 92χρονης ηθοποιού, η Ζωζώ Σαπουντζάκη, έχασε ένα κομμάτι του εαυτού της με τον θάνατο του Πύρρου Αναγνωστόπουλου. Τον άνθρωπο που την έκανε να αισθάνεται σιγουριά και ασφάλεια.

«Όλα ωραία μόνο που κάνανε κόντρες για το ποιος θα φύγει πρώτος για το μακρινό ταξίδι! Και μαντέψτε… μόλις κέρδισε ο αγαπημένος μου θείος. Έφυγε πρώτος!» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο ανιψιός του Πύρρου Αναγνωστόπουλου.

Το περασμένο διάστημα όταν η Ζωζώ Σαπουντζάκη νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικού προβλήματος, είχε γίνει γνωστό ότι στο νοσοκομείο νοσηλευόταν και ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος με κινητικά προβλήματα. Η 92χρονη ηθοποιός ευελπιστούσε πως και οι δύο θα ξεπεράσουν τα προβλήματά τους.

«Δεν είναι μόνο η αγάπη που έχουμε, είναι το δέσιμο που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε ένα. Νιώθω πολύ ευχάριστα που με θέλει δίπλα της, είναι ωραία η ζωή μας με τη Ζωζώ» είχε πει παλαιότερα ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος, σε δηλώσεις του στο OPEN.

Η Ζωζώ είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Ή Ζωζώ ή Πύρρος, είναι το ίδιο, σαν να έχουμε μια σύνδεση εσωτερική. Είμαστε πάντα μαζί. Ένας άνθρωπος που έχει δεθεί τόσο με κάποιον άλλον, πάντα φροντίζει για το καλό του άλλου. Όταν υπάρχει αγάπη, το μόνο που θες είναι να περνά ο άνθρωπός σου καλά και να τον φροντίζεις», είχε συμπληρώσει τον Φεβρουάριο του 2024.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day» η Ζωζώ Σαπουντζάκη είχε αναφερθεί στο σύντροφό της λέγοντας: «Είμαι με έναν άνθρωπο πολλά χρόνια τώρα. Είναι ένας άνθρωπος που με καταλαβαίνει, που ξέρει πως είμαι, με εμπιστεύεται και είναι πολύ ωραίο πράγμα».