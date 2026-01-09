Lifestyle

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Τα νεότερα για την υγεία της – Παραμένει στο νοσοκομείο και κάνει θεραπεία στους πνεύμονές της

«Είναι πολύ δυνατή και αυτή τη φορά τα κατάφερε, οι νοσοκόμες τη ρωτάνε, τη ρωτούν τα μυστικά ομορφιάς της», είπε φίλη της ηθοποιού
Ζωζώ Σαπουντζάκη
H Ζωζώ Σαπουντζάκη / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα η Ζωζώ Σαπουντζάκη, όπου παραμένει και οι γιατροί που την κουράρουν κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν.

Το πρωί της Παρασκευής (09.01.2026) μία φίλη της γνωστής ηθοποιού, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» και αποκάλυψε όλα τα νεότερα για την υγεία της. Μάλιστα, δήλωσε ότι τώρα η Ζωζώ Σαπουντζάκη κάνει μία θεραπεία στους πνεύμονές της. 

Σημειώνεται ότι ένα πρόβλημα υγείας έστειλε τη σπουδαία καλλιτέχνιδα, Ζωζώ Σαπουντζάκη, στο νοσοκομείο την Κυριακή (04.01.2026), καθώς διαπίστωσε ότι είχε χαμηλό οξυγόνο.

«Την Κυριακή το βράδυ είμαστε στο σπίτι, φίλοι, όπως μαζί μας ήταν και η κυρία Φόνσου που είναι πολύ φίλη της. Ξαφνικά η Ζωζώ αισθάνθηκε μια αδιαθεσία. Την μέτρησα οξυγόνο, πήρα τηλέφωνο τον γιατρό της, είχε πέσει αρκετά το οξυγόνο. Μου λέει “πρέπει οπωσδήποτε να έρθει στο νοσοκομείο”. Το ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα κι ήρθαμε στο νοσοκομείο. Κάνανε το καλύτερο οι γιατροί και τώρα κάνει μία θεραπεία σχετικά με τους πνεύμονές της», δήλωσε η φίλη της, Σταυρίνα Ευστρατιάδου για την περιπέτεια της υγείας της.

Επίσης περιέγραψε τη συναισθηματική κατάσταση της Ζωζώς Σαπουντζάκη, η οποία παρόλο που νοσηλεύεται ακόμα τραγουδάει, βλέπει τηλεόραση και δίνει… συμβουλές ομορφιάς. 

«Όλα καλά, είναι ευδιάθετη, συνήλθε, κάνει χιούμορ. Εντάξει, όλα καλά. Το δωμάτιό της δεν έχει γεμίσει με λουλούδια γιατί, όπως ξέρετε, απαγορεύονται τα λουλούδια στα νοσοκομεία. Αλλά υπάρχουνε λουλούδια στην υποδοχή κάτω και φυσικά πολλά τηλέφωνα από όλο τον κόσμο που την αγαπάει. Όλοι ανησυχούν για τη Ζωζώ, αλλά η Ζωζώ είναι πολύ δυνατή και αυτή τη φορά τα κατάφερε. Είναι πάντα αισιόδοξη, πάντα. Έχουμε ένα μικρό μαγνητοφωνάκι, παίζει τα τραγούδια της, τραγουδάει πάνω στα τραγούδια της, βλέπει τηλεόραση, ενημερώνεται, με ρωτάει, οι νοσοκόμες τη ρωτάνε, τη ρωτούν τα μυστικά ομορφιάς της. Η Ζωζώ είναι πάντα κοκέτα», είπε ακόμα η φίλη της. 

«Τις επόμενες μέρες θα πάρουμε εξιτήριο είπε ο γιατρός, είναι πολύ καλά και θα ακολουθήσουμε μία θεραπεία στο σπίτι», σημείωσε στη συνέχεια. 

