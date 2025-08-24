3 σειρές που αξίζει να δεις στο Amazon Prime Video

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των streaming πλατφόρμων -και- στην Ελλάδα γίνεται όλο και πιο έντονος, και οι εταιρείες εμπλουτίζουν συνεχώς τους καταλόγους τους με νέα και, κυρίως, πρωτότυπα προγράμματα, στοχεύοντας σε ένα όλοι και μεγαλύτερο μερλιδιο στην αγορά.

Την ίδια στιγμή, το Amazon Prime Video συνεχίζει να εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη του, προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα από ταινίες, ντοκιμαντέρ και σειρές που αξίζει να παρακολουθήσετε.

Μπος (Bosch)

Βασισμένο στα μπεστ σέλερ του Μάικλ Κόνελι, ο ντετέκτιβ Χάρι Μπος (Τάιτους Γουέλιβερ) δικάζεται για τον φόνο υπόπτου κατά συρροή δολοφόνου, ενώ η υπόθεση με τα λείψανα ενός αγοριού τον φέρνει αντιμέτωπο με το παρελθόν.

Ενώ η νεοσύλλεκτη Τζούλια Μπράσερ (Άννι Γουέρσινγκ) του κινεί το ενδιαφέρον και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις στο τμήμα φουντώνουν, ο Μπος θα αναζητήσει τη δικαιοσύνη με κάθε κόστος.

Με επίκεντρο τον ντετέκτιβ Ηarry Bosch, πρώην πεζοναύτη και νυν επίμονο επίλυτη εγκλημάτων στο LAPD, η σειρά «Bosch» ξεχωρίζει για τον αυθεντικό της χαρακτήρα περισσότερο από κάθε άλλη σύγχρονη παραγωγή.

Το «Bosch» καταφέρνει να ξεχωρίζει με την αυθεντικότητά του και τον ρεαλισμό στο αστυνομικό είδος. Μια επιλογή που ικανοποιεί τον λάτρη του καλού, μελετημένου και σκοτεινού δράματος.

Σκηνοθεσία: Jim McKay, Kevin Dowling, Ernest Dickerson, Roxann Dawson, Alex Zakrzewski.

Πρωταγωνιστούν: Titus Welliver, Jamie Hector, Amy Aquino, Annie Wersching, Lance Reddick.

Ο Νυχτερινός Διευθυντής (The Night Manager)

To Night Manager βασίζεται στο βιβλίο του Τζον λε Καρέ. Αυτό το γεμάτο σασπένς θρίλερ ακολουθεί τον Τζόναθαν Πάιν, καθώς προσπαθεί να πιάσει τον διαβόητο έμπορο όπλων Ρίτσαρντ Ρόπερ.

Η σειρά, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του John le Carré, εξελίσσεται σε έξι επεισόδια γεμάτα ένταση και στυλ: ο βρετανός υπάλληλος νυχτερινής βάρδιας σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Κάιρο, Τζόναθαν Πάιν, προσλαμβάνεται από τη μυστική υπηρεσία για να διεισδύσει στο κύκλωμα του εκλεκτού αλλά αδίστακτου διακινητή όπλων Ρόπερ.

Οι ερμηνείες του Tom Hiddleston και του Hugh Laurie είναι εξαιρετικές — ο Hiddleston ζωντανεύει έναν χαρακτήρα γεμάτο εσωτερική σύγκρουση, ενώ ο Laurie αποπνέει επικίνδυνη γοητεία ως Roper.

Σκηνοθεσία: Σούζαν Μπίερ.

Πρωταγωνιστούν: Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Elizabeth Debicki, Olivia Colman.

Μπάλαρντ (Ballard)

Η υπαστυνόμος Ρενέ Μπάλαρντ βυθίζεται σε έναν ιστό δολοφονιών και διαφθοράς καθώς κυνηγά έναν κατά συρροή δολοφόνο και ξεσκεπάζει μια σκοτεινή αστυνομική συνωμοσία που αντιβαίνει κάθε αξία της.

Με τους δικούς της δαίμονες να την καταδιώκουν, πρέπει να ξεγελάσει τόσο τους εγκληματίες όσο και τους συναδέλφους της για να αποδώσει την αναμενόμενη δικαιοσύνη στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Οι κριτικοί την υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό — συγκεντρώνει τέλεια βαθμολογία 100% στο Rotten Tomatoes, με σχόλια όπως «μια αστυνομική σειρά με μαγνητική πρωταγωνίστρια που έχει τα δικά της ατού».

Στο Reddit οι γνώμες ποικίλλουν: μερικοί θεωρούν τη σειρά μονοδιάστατη, με αδύναμους χαρακτήρες και ρηχή αφήγηση:

Το «Ballard» αποτελεί μια σοβαρή νέα προσθήκη στο κόσμο των αστυνομικών σειρών και χαρίζει μια στιβαρή ερμηνεία από τη Maggie Q και χαρακτήρες προσεκτικά δομημένους.

Σκηνοθεσία: Τζετ Γουίλκινσον, Πάτρικ Κέιντι, Τόρι Γκάρετ, Νέφερταϊτ Νγκούβου, Τζον Χουέρτας, Σάρα Μπόιντ, Λόγκαν Κίμπενς.

Πρωταγωνιστούν: Μάγκι Κιου, Κόρτνεϊ Τέιλορ, Τζον Κάρολ Λιντς, Μάικλ Μόουζλι, Ρεμπέκα Φιλντ, Βικτόρια Μορόλες, Έιμι Χιλ.