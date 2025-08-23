5+1 σινεφίλ ταινίες που αξίζει να δείτε τώρα στο Ertflix

Για τους σινεφίλ, υπάρχουν πολλές ταινίες που ξεχωρίζουν για την καλλιτεχνική τους αξία και την επίδρασή τους στον κινηματογράφο. Μία τέτοια συλλογή από αξιόλογες ταινίες είναι τώρα διαθέσιμη στο Ertflix.

Τα Απομεινάρια μιας Μέρας (The Remains of the Day)

Ο κόσμος των τρόπων και της ευπρέπειας του μπάτλερ Στίβενς, δοκιμάζεται από την άφιξη της οικονόμου μις Κέντον, η οποία τον ερωτεύεται, στη Βρετανία, πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκτιμώντας πάνω απ’ όλα τη διακριτικότητα και την εξυπηρέτηση, ο Στίβενς συνειδητοποιεί, καθώς κοιτάζει πίσω στη ζωή του, ότι η άνευ όρων πίστη του στον λόρδο Ντάρλινγκτον, του έχει κοστίσει ακριβά.

Βυθισμένος στην ενορχήστρωση των μεγάλων δεξιώσεων και συνεδρίων του εργοδότη του -που αποδεικνύεται ότι περιλαμβάνουν μια συμφωνία με τους Ναζί- αναγκάστηκε να παραμελήσει τον ετοιμοθάνατο πατέρα του και να αρνηθεί τα συναισθήματά του για την ελκυστική νεαρή οικονόμο.

Πρωταγωνιστούν: Άντονι Χόπκινς, Έμμα Τόμσον, Χιου Γκραντ, Κρίστοφερ Ριβ, Τζέιμς Φοξ, Μπεν Τσάπλιν, Πίτερ Βόγκαν.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Άιβορι.

Σενάριο: Καζούο Ισιγκούρο, Ρουθ Πράουερ-Τζαμπβάλα.

Η ταινία είναι διαθέσιμη εδώ, έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Yomeddine

Ο Μπεσάι – ένας άνθρωπος που θεραπεύτηκε από τη λέπρα – δεν έχει φύγει ποτέ από την αποικία λεπρών στην αιγυπτιακή έρημο, όπου ζούσε από την παιδική του ηλικία. Μετά το θάνατο της γυναίκας του, αποφασίζει τελικά να αναζητήσει τις ρίζες του.

Με τα πενιχρά υπάρχοντά του δεμένα σε ένα κάρο ξεκινάει. Γρήγορα μαζί με τον Ομπάμα, το Νουβιανό ορφανό που έχει πάρει υπό την προστασία του, ο Μπεσάι θα διασχίσει την Αίγυπτο και θα αντιμετωπίσει τον κόσμο με όλες τις θλίψεις, τις δυσκολίες και τις στιγμές χάρης του, στην αναζήτησή του για μια οικογένεια, ένα μέρος να ανήκει και λίγη ανθρωπιά.

Πρωταγωνιστούν: Ρέιντι Γκαμάλ, Αχμέτ Αμπτελχαφίζ, Μοχάμεντ Αμπντέλ Αζίμ, Οσάμα Αμπταλλάχ, Σέχαμπ Ιμπραχίμ.

Σκηνοθεσία: Αμπού Μπακρ Σόκι

Σενάριο: Αμπού Μπακρ Σόκι.

Η ταινία είναι διαθέσιμη εδώ, έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Οικογενειακή Eυτυχία Α.Ε. (Family Romance, LLC)

Η «Οικογενειακή Eυτυχία Α.Ε.» είναι μια εταιρεία που προσφέρει ηθοποιούς ως αντικαταστάτες συγγενών ή φίλων, για να προσφέρει στους πελάτες της την αίσθηση της οικογενειακής ευτυχίας. Οι υπάλληλοι συμμετέχουν σε προσωπικές στιγμές, γάμους ή ακόμη και κηδείες.

Πίσω από αυτόν τον τεχνητό κόσμο, γεννιούνται ερωτήματα για το τι σημαίνει ευτυχία, πώς κατασκευάζονται οι ανθρώπινες σχέσεις και ποια είναι τελικά τα όρια της αυθεντικότητας.

Πρωταγωνιστούν: Σουμίρ Ναγκάι, Ίσι Γιουίτσι, Μαχίρο Τανιμότο, Τακαφούμι Μίκι, Μίκι Φουτζιμάκι.

Σκηνοθεσία: Βέρνερ Χέρτζογκ.

Σενάριο: Βέρνερ Χέρτζογκ.

Η ταινία είναι διαθέσιμη εδώ, έως τις 12 Ιουνίου 2026.

Λεβιάθαν (Leviathan)

Στα περίχωρα μιας μικρής παραθαλάσσιας πόλης στη Θάλασσα Μπάρεντς, όπου μερικές φορές έρχονται φάλαινες στον κόλπο της, ζει μια συνηθισμένη οικογένεια: ο Κόλια, η δεύτερη σύζυγός του Λίλια και ο έφηβος γιος του Ρόμκα.

Η οικογένεια στοιχειώνεται από έναν διεφθαρμένο τοπικό δήμαρχο, ο οποίος προσπαθεί να πάρει τη γη, ένα σπίτι και ένα μικρό συνεργείο αυτοκινήτων από τον Κόλια. Για να σώσει την περιουσία του, ο Κόλια καλεί τον παλιό του φίλο Ντμίτρι από το στρατό στη Μόσχα , ο οποίος έχει γίνει πλέον έγκυρος δικηγόρος. Μαζί αποφασίζουν να αντεπιτεθούν στον δήμαρχο και να συλλέξουν στοιχεία που τον ενοχοποιούν.

Πρωταγωνιστούν: Αλεξέι Σερεμπριάκοφ, Έλενα Λιάντοβα, Βλάντιμιρ Βντοβιτσένκοφ, Ρομάν Μαντιάνοφ, Αλεξέι Ροζίν.

Σκηνοθεσία: Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ.

Σενάριο: Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, Όλεγκ Νεγκίν.

Η ταινία είναι διαθέσιμη εδώ, έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Χουλιέτα (Julieta)

Η Χουλιέτα ζει με την Αντία, την κόρη της. Και οι δύο υποφέρουν σιωπηλά για την απώλεια του άνδρα της Χουλιέτα και πατέρα της Αντία. Όμως, συχνά η θλίψη δεν φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά – τους απομακρύνει ακόμη περισσότερο.

Όταν η Αντία κλείσει τα 18, θα εγκαταλείψει τη μητέρα της χωρίς καμία εξήγηση και η Χουλιέτα, έκπληκτη και συντετριμμένη, θα ξεκινήσει να την αναζητεί με κάθε δυνατό τρόπο. Το μόνο που θα ανακαλύψει είναι το πόσο λίγο γνωρίζει την ίδια της την κόρη.

Πρωταγωνιστούν: Έμμα Σουάρεθ, Αδριάνα Ουγάρτε, Ντανιέλ Γκράο, Ρόσι Ντε Πάλμα, Ντάριο Γκραντινέτι, Ίνμα Κουέστα, Μισέλ Τζένερ, Πρισίλα Ντελγάδο, Μπλάνκα Πάρες.

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Σενάριο: Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Η ταινία είναι διαθέσιμη εδώ, έως τις 5 Απριλίου 2026.

Η Επόμενη Αποστολή (Proxima)

Η Σάρα είναι Γαλλίδα αστροναύτης, που εκπαιδεύεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος στην Κολωνία. Είναι η μόνη γυναίκα στο επίπονο πρόγραμμα. Ζει μόνη της με τη Στέλλα, την οκτάχρονη κόρη της.

Η Σάρα αισθάνεται ενοχές που δεν μπορεί να περάσει περισσότερο χρόνο με το παιδί της. Όταν η Σάρα επιλέγεται να ενταχθεί στο πλήρωμα μιας ετήσιας διαστημικής αποστολής που ονομάζεται Proxima, δημιουργείται χάος στη σχέση μητέρας-κόρης.

Πρωταγωνιστούν: Εύα Γκριν, Ματ Ντίλον, Αλεξέι Φατέεφ, Λαρς Άιντινγκερ, Σάντρα Χιούλερ, Νάνσι Τέιτ.

Σκηνοθεσία: Αλίς Βινοκούρ.

Σενάριο: Ζαν-Στεφάν Μπρόν, Αλίς Βινοκούρ.

Η ταινία είναι διαθέσιμη εδώ, έως τις 1 Νοεμβρίου 2025.