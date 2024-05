ABBA: Κέρδισαν τη Eurovision πριν 50 χρόνια με το «Waterloo» και άλλαξαν τον διαγωνισμό

Φοβερή συγκυρία η φετινή στο Μάλμε της Σουηδίας. Η διεξαγωγή της Eurovision συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από τη νίκη των ABBA με το «Waterloo».

Πέρασε μισός αιώνας από τότε που οι Abba με το «Waterloo» έγραψαν ιστορία στην Eurovision και με τη νίκη τους επανακαθόρισαν τον θεσμό.

Στις 6 Απριλίου του 1974 το σουηδικό συγκρότημα ABBA κατέκτησε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Σουηδίας στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Την Ελλάδα εκπροσωπούσε τότε η Μαρινέλλα με το τραγούδι «Κρασί, Θάλασσα και τ’ αγόρι μου» που πήρε την 11η θέση.

Κανείς τους δεν φανταζόταν ότι εκείνη η μέρα θα ήταν η αρχή για μια μεγάλη διεθνή καριέρα και το συγκρότημα αυτό θα χάριζε δεκάδες επιτυχίες στους απανταχού μουσικόφιλους.

Οι ΑΒΒΑ είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και εμπορικά συγκροτήματα όλων των εποχών, που έχει πουλήσει περισσότερους από 385 εκατομμύρια δίσκους σε όλον τον κόσμο.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την εμβληματική τους νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision του 1974 που τους μετέτρεψε σε σούπερ σταρ, κάνοντας την μία επιτυχία μετά την άλλη, κάνουμε μία αναδρομή την ιστορία του συγκροτήματος.

Το όνομα του συγκροτήματος είναι ένα αρκτικόλεξο από τα πρώτα γράμματα των ονομάτων των μελών της μπάντας: Ανιέτα Φέλτσκογκ, Μπιόρν Ουλβίους, Μπένι Άντερσον και Άνι-Φρίντ Λύνγκσταντ.

Τα δύο ζευγάρια από τη Σουηδία με την αστραφτερή εικόνα και τα φωτεινά χαμόγελα, δεν έκαναν τίποτε περισσότερο από το να εκπληρώνουν τον βασικό κανόνα της ποπ: να εκφράζουν συναισθήματα που τραγουδιούνται και χορεύονται, που διασκεδάζουν και αφορούν ένα ευρύ κοινό.

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1972 και τον Απρίλιο του 1974 «σάρωσε» στη Γιουροβίζιον με το τραγούδι «Waterloo».

Με έναν έξυπνο, χορευτικό λαμπερό ρυθμό, το τραγούδι έδωσε στις μπαλάντες ένα γερό χτύπημα. Ο κόσμος το λάτρεψε, το χόρεψε, το τραγούδησε.

Το συγκρότημα τιμήθηκε στην 50η επέτειο της Eurovision το 2005 και το «Waterloo» επιλέχθηκε ως το καλύτερο τραγούδι στην ιστορία του διαγωνισμού.

Ακολούθησαν τραγούδια τους όπως τα: «Dancing Queen», «Gimme, Gimme, Gimme!», «Money, Money, Money», «The Winner Takes It All».

Όλα έχουν γίνει παγκόσμιες επιτυχίες, παίζονται ακόμα και τα ακούμε εξίσου ευχάριστα.

Εάν το Waterloo τους “σύστησε”, ήταν το «Mamma Mia» που τους έκανε παγκοσμίως γνωστούς.

Η επιτυχία τους τεράστια, αν και θα έχει ένα σημαντικό προσωπικό κόστος. Το συγκρότημα αποτελείτο από δύο παντρεμένα ζευγάρια που και τα δύο πήραν διαζύγιο.

Για τον λόγο αυτό και το 1982, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια επιτυχιών, θα μπουν τίτλοι τέλους στην ιστορία του συγκροτήματος.

Μεταγενέστερα ο Μπένι και ο Μπιόρν γνώρισαν μεγάλη επιτυχία γράφοντας μουσική για το θέατρο, ενώ η Άνι-Φρίντ και η Ανιέτα ακολούθησαν σόλο καριέρα με ανάμικτη επιτυχία.

Η δημοτικότητα της μουσικής των ΑΒΒΑ είχε μειωθεί μέχρι που αρκετές ταινίες, όπως ο «γάμος της Muriel» και το «The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert» αναβίωσαν το ενδιαφέρον για το συγκρότημα.

Το 1999, η μουσική των ΑΒΒΑ προσαρμόστηκε στο επιτυχημένο μιούζικαλ Mamma Mia! που περιόδευσε σε όλο τον κόσμο. Η ομώνυμη ταινία με τη Μέριλ Στριπ και γυρίστηκε στην Ελλάδα, έχει συγκεντρώσει πάνω από 600 εκατ. στο παγκόσμιο box office.

Έτσι οι ABBA θα επιτρέψουν στους νεότερους, που του είχαν σίγουρα ακουστά, να τους μάθουν λίγο καλύτερα.

Το συγκρότημα μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame στις 15 Μαρτίου του 2010.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, οι ABBA επέστρεψαν με την παρουσίαση δύο νέων τραγουδιών, του «I Still Have Faith In You», και του «Don’t Shut Me Down», και την ανακοίνωση ενός νέου Album με το όνομα Voyage.

Από το 1982 δεν έχουν παίξει μαζί, αλλά το Abba Voyage, το εικονικό σόου στο Ανατολικό Λονδίνο προσέλκυσε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες από τότε που άνοιξε το 2022.

Σήμερα, άπαντες αναρωτιούνται εάν οι ABBA θα εμφανιστούν στον τελικό της Eurovision του Σαββάτου (11.05.2024) στη Σουηδία.

Θα μπορούσε το σουηδικό supergroup – ή τουλάχιστον τα «Abbatars» τους – να επιστρέψουν για να γιορτάσουν την επέτειο της νίκης τους;

Δύο μέλη των θρυλικών ABBA, ο Μπιόρν Ουλβίους (Björn Ulvaeus) και ο Μπένι Άντερσον (Benny Andersson) σε συνέντευξή τους στην εκπομπή «Newsnight» του BBC το 2023 είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο.

Τι γίνεται όμως με τις ψηφιακή εμφάνιση των ABBA; Θα μπορούσαν ίσως να εμφανιστούν τα ολογράμματα των ABBA στη φετινή Eurovision; Είναι το ερώτημα στα χείλη κάθε οπαδού.

Ο άνθρωπος πίσω από τον φωτισμό και το περιεχόμενο – ο Fredrik Stormby – ο οποίος συνεργάστηκε με την Beyonce στην παγκόσμια περιοδεία της Renaissance πέρυσι, το κρατάει μυστικό. «Θα δούμε τι θα γίνει», είπε στο SkyNews.

Υπομονή λοιπόν, λίγες μέρες απομένουν…