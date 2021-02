Battle of the couples: Έτσι καλωσόρισε ο Παναγιώτης Βασιλάκος το τηλεοπτικό κοινό

Έτσι ξεκίνησε το νέο Battle of the couples!

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Πέμπτης το νέο, πολυδιαφημισμένο Battle of the couples στον Alpha. Στην παρουσίαση του νέου πρότζεκτ είναι ο Παναγιώτης Βασιλάκος, προερχόμενος από το «Bachelor» ενώ σε ρόλο – έκπληξη υποστήριξης των ζευγαριών βρίσκεται η δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη.

Σε ένα μοναδικό σκηνικό, τα ζευγάρια αναμένεται να ριχθούν στη μάχη με όπλο την αγάπη τους. Οι μάχες στο Battle of the Couples υπόσχονται να εντυπωσιάσουν τόσο τους ίδιους όσο και τους τηλεθεατές του Alpha.. Τα 12 ζευγάρια θα ανταγωνίζονται για να αποδείξουν ότι η αγάπη τους μπορεί να νικήσει τα πάντα, σε μια αρένα με στοιχεία… από το μέλλον!

Στην έναρξη του Battle of the couples, ο Παναγιώτης Βασιλάκος καλησπέρησει το τηλεοπτικό κοινό σημειώνοντας: » Απόψε ξεκινάει το Battle of the couples! Καλωσήρθατε! 12 ζευγάρια είναι έτοιμα να ζησουν την πιο δυνατή εμπειρία της ζωής τους».

«Όλα τα ζευγάρια δήλωσαν συμμετοχή για να ριχθούν στη μάχη και να διεκδικήσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο» πρόσθεσε ο Παναγιώτης Βασιλάκος κάνοντας, ωστόσο, σαφές πως κάθε ζευγάρι θα πρέπει να παλέψει με όλες του τις δυνάμες για να καταφέρει να φτάσει στο τέλος και στη μεγάλη νίκη!