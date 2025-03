COSMOTE TV: «MobLand» με Τομ Χάρντι, Πιρς Μπρόσναν και Έλεν Μίρεν και όλες οι νέες σειρές τον Μάρτιο

Ο Μάρτιος έφτασε στην COSMOTE TV και μαζί του φέρνει τη νέα, πολυαναμενόμενη σειρά του Γκάι Ρίτσι (Sherlock Holmes, The Gentlemen), «MobLand».

H all-star cast σειρά με τους Τομ Χάρντι, Πιρς Μπρόσναν και Έλεν Μίρεν ακολουθεί μία ιρλανδική οικογένεια που εδρεύει στο Λονδίνο και εκτελεί εκεί παράνομες δραστηριότητες.

Στην ατζέντα του μήνα ξεχωρίζει, επίσης, το βιογραφικό true-crime «Happy Face».

Η σειρά βασίζεται σε αληθινή ιστορία, με την Αναλέι Άσφορντ (American Crime Story, Masters of Sex) να υποδύεται την Μελίσα Μουρ, την κόρη του Κιθ Χάντερ Τζέσπερσον, ενός κατά συρροή δολοφόνου, γνωστού ως Happy Face.

Τον διαβόητο δολοφόνο ενσαρκώνει ο Ντένις Κουέιντ (The Day After Tomorrow, The Substance). Με 3η σεζόν επιστρέφει το νουάρ γουέστερν «Dark Winds», με παραγωγούς τον συγγραφέα του επικού «Game of Thrones», Τζωρτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ενώ τον ίδιο μήνα οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα παρακολουθήσουν το «A Cruel Love: The Ruth Ellis Story», για τη ζωή της Ρουθ Έλις, της τελευταίας γυναίκας που εκτελέστηκε με απαγχονισμό στη Βρετανία.

Το πρώτο μήνα της Άνοιξης έρχεται και η 6η σεζόν του «Unforgotten», μια από τις πιο επιτυχημένες αστυνομικές σειρές του BBC, ο 2οςκύκλος του «The Marlow Murder Club», καθώς και η 3η σεζόν του γκανγκστερικού «Gangs of London». Πρεμιέρα αυτόν το μήνα θα κάνει και η γαλλική σειρά μυστηρίου «Mademoisele Holmes», που ακολουθεί την Τσάρλι, απόγονο του Σέρλοκ Χολμς, στη διαλεύκανση αστυνομικών υποθέσεων.

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Όλες οι πρεμιέρες του Μαρτίου

A Cruel Love: The Ruth Ellis Story

Η βιογραφική σειρά αποκαλύπτει κρυμμένες αλήθειες για την υπόθεση της περιβόητης δολοφόνου Ρουθ Έλις, που παρέμειναν άγνωστες για δεκαετίες. Μέσα από δύο χρονικές περιόδους, παρακολουθούμε την άνοδο και την πτώση της Έλις, τη σχέση της με τον κακοποιητικό Ντέιβιντ Μπλέικλι και τη δίκη που οδήγησε στην εκτέλεσή της.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 3/3. Νέα επεισόδια κάθε Δευτέρα στις 21.00 στο COSMOTE SERIES MARATHON HD .

The Marlow Murder Club (2η σεζόν)

Η ζωή στη γραφική πόλη του Μάρλο έχει σχεδόν επιστρέψει στην κανονικότητα μετά το τριπλό έγκλημα που συγκλόνισε την κοινότητα στην 1η σεζόν. Όμως, όταν νέα ανησυχητικά εγκλήματα αναστατώνουν τους ντόπιους, δεν αργεί η στιγμή που οι τρεις ερασιτέχνες ντετέκτιβ επιστρέφουν στη δράση.

Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αγγλία: Τρίτη 11/3, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

Dark Winds (3η σεζόν)

Έξι μήνες μετά τα γεγονότα της 2ης σεζόν, ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Τζιμ Τσι (Κίουα Γκόρντον-The Twilight Saga: New Moon) και ο λοχαγός Τζο Λίφορν (Ζαν ΜακΚλάρνον-Longmire, Westworld) ερευνούν την εξαφάνιση δύο αγοριών, με μοναδικά στοιχεία ένα εγκαταλελειμμένο ποδήλατο και μια κηλίδα αίματος. Την ίδια στιγμή, η Μπερναντέτ Μανουελίτο (Τζέσικα Μάτεν) προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει μια εγκληματική συνομωσία που αναμένεται να προκαλέσει απρόβλεπτες συνέπειες.

Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αμερική: Τρίτη 11/3, 23.00, COSMOTE SERIES HD .

Happy Face

Η σειρά απομακρύνεται από την ακριβή αφήγηση της πραγματικής ιστορίας και ακολουθεί τη Μελίσα, καθώς ο πατέρας της επιστρέφει ξαφνικά στη ζωή της μετά από δεκαετίες. Σε έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο, προσπαθεί να αποτρέψει την εκτέλεση ενός αθώου που κατηγορείται για τα εγκλήματα του πατέρα της, ενώ παράλληλα αναμετριέται με το παρελθόν και την ταυτότητά της.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 24 ώρες μετά την Αμερική: Παρασκευή 21/3, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Gangs of London (3η σεζόν)

Χάος επικρατεί στο Λονδίνο όταν μια νοθευμένη παρτίδα κοκαΐνης αφανίζει εκατοντάδες ανθρώπους σε ολόκληρη την πόλη. Καθώς οι αντίπαλες συμμορίες συγκρούονται για τον έλεγχο, νέες απειλές εμφανίζονται, κλιμακώνοντας τη μάχη για την απόλυτη κυριαρχία στον υπόκοσμο του Λονδίνου.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αγγλία: Παρασκευή 21/3, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Unforgotten (6η σεζόν)

Η τελευταία ανεξιχνίαστη υπόθεση των ντετέκτιβ της Μπίσοπ Στριτ έχει στο επίκεντρο ένα διαμελισμένο σώμα που βρέθηκε σε ένα βάλτο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ντετέκτιβ έρχονται αντιμέτωποι με προκλήσεις και στην προσωπική τους ζωή.

Πρεμιέρα : Σάββατο 22/3, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Mademoisele Holmes (1η & 2η σεζόν)

H Τσάρλι είναι μια ντροπαλή και κοινωνικά αδέξια αστυνομικός, η οποία δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη δουλειά της, μέχρι που ένα τροχαίο ατύχημα την αλλάζει ριζικά. Για πρώτη φορά, αρχίζει να ζει τη ζωή στο έπακρο και αποδεικνύεται ότι είναι μια εξαιρετική αστυνομικός, άνθρωπος και… Χολμς!

Πρεμιέρα 1ου κύκλου: Σάββατο 29/3, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD .

Πρεμιέρα 2ου κύκλου: Κυριακή 30/3, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD .

MobLand

Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκεται μια οικογένεια που είναι μπλεγμένη στον υπόκοσμο του Λονδίνου. Ο Πιρς Μπρόσναν υποδύεται τον αρχηγό της οικογένειας, Κόνραντ, ο οποίος μάχεται για την εξουσία στον χαοτικό κόσμο του εγκλήματος. Η Έλεν Μίρεν υποδύεται την δυναμική Μαήβ, τη σύζυγο του Κόναρντ, ενώ ο Τομ Χάρντι ενσαρκώνει τον Χάρι, τον άνθρωπο που εκτελεί τις «βρώμικες» δουλειές της οικογένειας. Στη σειρά συμμετέχουν, επίσης, ο Πάντι Κόνσινταϊν (House Of The Dragon) και η Τζόαν Φρόγκατ (Downton Abbey).

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 31/3, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Τέσσερις ακόμα σειρές επιστρέφουν με νέους κύκλους

Στο καλεντάρι του Μαρτίου περιλαμβάνεται η 2η σεζόν του υπερφυσικού εφηβικού δράματος «School Spirits» (Παρασκευή 7/3, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD) και ο 3ος κύκλος του αυστραλιανού δράματος «The Newsreader» (Σάββατο 15/3, 18.30, COSMOTE SERIES MARATHON HD), εξερευνώντας την προσωπική και επαγγελματική ζωή των δημοσιογράφων ενός ειδησεογραφικού καναλιού τη δεκαετία του ’80. Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και την 8η σεζόν του γαλλικού «Art of Crime», όπου ένας αστυνομικός και μια ιστορικός τέχνης συνεργάζονται για να εξιχνιάσουν εγκλήματα (Κυριακή 16/3, 21.10, COSMOTE SERIES HD). Το φως σε ανεξιχνίαστες υποθέσεις «ρίχνουν» και δύο ντετέκτιβ μαζί με μία ιατροδικαστή στον 6ο κύκλο του σκανδιναβικού noir «Sommerdahl Murder» (Παρασκευή 21/3, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD).