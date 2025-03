Disney+: The Bear, Only Murders και δεκάδες ταινίες και σειρές που έρχονται μέσα στο 2025 και θα σας καθηλώσουν

Από τη νέα σειρά «Alien: Earth» και το νέο κύκλο «The Bear» του FX, ως την πρωτότυπη βρετανική σειρά «Ύποπτος: Η Δολοφονία του Ζαν Τσαρλς ντε Μενέζες», την ταινία της Disney «Μουφάσα: Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» και τον δεύτερο κύκλο της σειράς από την Lucasfilm «Andor», το Disney+ επιβεβαιώνει μια σειρά από τίτλους περιεχομένου που δεν πρέπει να χάσετε το 2025.

Οι τίτλοι περιεχομένου περιλαμβάνουν την πολυαναμενόμενη σειρά του FX «Alien: Earth», τη νέα μίνι σειρά του FX «Dying for Sex» με πρωταγωνίστριες τις Michelle Williams και Jenny Slate, καθώς και την πρωτότυπη βρετανική σειρά «Το Κλεμμένο Κορίτσι», ένα ψυχολογικό δράμα πέντε επεισοδίων με τους Denise Gough, Holliday Grainger και Ambika Mod.

Επιπλέον, η σειρά «Andor» της Lucasfilm επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο για το πολυαναμενόμενο φινάλε της ιστορίας. Παράλληλα, δημοφιλείς και πολυβραβευμένες σειρές επιστρέφουν αποκλειστικά στο Disney+, όπως «The Bear» του FX, «Only Murders in the Building» και οι θρυλικοί «The Simpsons». Επίσης με τη σφραγίδα του National Geographic έρχονται σειρές όπως «Χωρίς Όριο με τον Κρις Χέμσγουορθ», «Αουτσάιντερ», «Ωκεανός με τον Ντέιβιντ Ατένμπορο» και «Ο Τούτσι στην Ιταλία».

Πρωτότυπες ευρωπαϊκές παραγωγές

Με πρωταγωνίστριες τις συναρπαστικές Denise Gough, Holliday Grainger και Ambika Mod και βασισμένη στο βιβλίο «Playdate» της Alex Dahl, η ανατριχιαστική σειρά πέντε επεισοδίων, «Το Κλεμμένο Κορίτσι», που ακολουθεί την ιστορία μιας φαινομενικά ευτυχισμένης οικογένειας, κάνει πρεμιέρα 16 Απριλίου, αποκλειστικά στο Disney+.

Η σειρά «Ύποπτος: Η Δολοφονία του Ζαν Τσαρλς ντε Μενέζες», μια πρωτότυπη βρετανική παραγωγή, τεσσάρων επεισοδίων, έρχεται την άνοιξη του 2025, σε σενάριο και παραγωγή του βραβευμένου με BAFTA Jeff Pope (Philomena, Stan and Ollie) και ακολουθεί την επιχείρηση παρακολούθησης που χαρακτηρίζει εσφαλμένα έναν νεαρό Βραζιλιάνο ως τρομοκράτη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Άλλες πρωτότυπες βρετανικές παραγωγές περιλαμβάνουν τη σειρά-ντοκιμαντέρ «Sneaker Wars: Adidas v Puma» από το Studio 99 του David Beckham, η οποία εξετάζει σε βάθος τη σφοδρή, πολυετή οικογενειακή έριδα ανάμεσα στις δύο θρυλικές μάρκες αθλητικών. Ακόμα το 2025 έρχεται το πρωτότυπο ντοκιμαντέρ «Φλίντοφ» από τον βραβευμένο σκηνοθέτη John Dower, ακολουθώντας την πορεία της καριέρας αλλά και αποκατάστασης, μετά από ένα σοβαρό ατύχημα, του πρώην διεθνή αθλητή κρίκετ και παρουσιαστή Andrew «Freddie» Flintoff.

Περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας

Το περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας του Disney+ συνεχίζει να εμπλουτίζεται το 2025, με την προσθήκη πολλών, πολυαναμενόμενων τίτλων. Τα highlights περιλαμβάνουν τη σειρά επιστημονικής φαντασίας και τρόμου «Alien: Earth» του FX, δημιουργία του Noah Hawley, με πρωταγωνιστές τους Sydney Chandler, Alex Lawther και Timothy Olyphant. Επίσης, η συγκλονιστική μίνι δραματική σειρά «Καλή Αμερικανική Οικογένεια», με τους Ellen Pompeo (Grey’s Anatomy), Mark Duplass και Imogen Faith Reid, βασισμένη σε ανατριχιαστικές ιστορίες γύρω από ένα ζευγάρι από τη μεσοδυτική Αμερική που υιοθετεί ένα κορίτσι με σπάνια μορφή νανισμού.

Παράλληλα, το FX παρουσιάζει την πρωτότυπη σειρά «Dying for Sex», με πρωταγωνίστρια τη Michelle Williams, εμπνευσμένη από την ιστορία μιας γυναίκας με διάγνωση καρκίνου σε τελικό στάδιο και τη μη συμβατική πορεία που ακολουθεί. Όλα τα επεισόδια «Dying for Sex» θα είναι διαθέσιμα στις 4 Απριλίου 2025.

Στην λίστα του 2025 προστίθενται επίσης, ο 4ος κύκλος του βραβευμένου με Emmy® «The Bear» του FX, ο 2ος κύκλος «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι», ο 2ος κύκλος «Κρυφές Ζωές Μορμόνων Γυναικών» και ο 5ος κύκλος «Only Murders In The Building» με την συμμετοχή του βραβευμένου με Όσκαρ, Christoph Waltz.

Marvel Television και Marvel Animation

Το 2025, το Disney+ καλωσόρισε τη νέα σειρά της Marvel Animation «Ο Spider–Man της Γειτονιάς σας» (τώρα διαθέσιμη) και τη νέα σειρά της Marvel Television «Daredevil: Born Again» (τώρα διαθέσιμη), με τους Charlie Cox και Vincent D’Onofrio στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η Dominique Williams επιστρέφει ως η ιδιοφυής εφευρέτης Riri Williams στη νέα live-action σειρά «Ironheart» της Marvel Television, που θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ τον Ιούλιο και τοποθετείται μετά τα γεγονότα του «Black Panther: Wakanda Forever». Η σειρά «Wonder Man», με τους Yahya Abdul-Mateen II στον ρόλο του Simon Williams και Sir Ben Kingsley ως Trevor Slattery, θα κάνει πρεμιέρα αργότερα το 2025.

Lucasfilm

Ο νέος πολυαναμενόμενος κύκλος της σειράς Star Wars, «Andor», επιστρέφει στις 23 Απριλίου με νέα επεισόδια και το πολυπόθητο φινάλε της σειράς. Τα δώδεκα νέα επεισόδια του 2ου κύκλου συνεχίζουν την ιστορία του Cassian Andor και της αναδυόμενης επαναστατικής συμμαχίας, καλύπτοντας τα καθοριστικά τέσσερα χρόνια που οδηγούν στην ανακάλυψη του Death Star και τα γεγονότα της ταινίας «Rogue One».

National Geographic

Το National Geographic αποκαλύπτει νέες εντυπωσιακές παραγωγές, με την επιστροφή της σειράς «Χωρίς Όριο με τον Κρις Χέμσγουορθ», όπου ο Hemsworth αποκαλύπτει τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και μυστικά για έναν καλύτερο τρόπο ζωής, ενώ ο παγκοσμίου φήμης μάγος και καλλιτέχνης αντοχής David Blaine εξερευνά τον κόσμο μέσω της μαγείας στη σειρά «Ντέιβιντ Μπλέιν: Μην το Επιχειρήσετε» (τώρα διαθέσιμη).

Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Ο Τούτσι στην Ιταλία», με τον βραβευμένο με Emmy® και Χρυσή Σφαίρα, Stanley Tucci, ανακαλύπτει τις γεύσεις που χαρακτηρίζουν κάθε περιοχή της Ιταλίας. Στους νέους τίτλους περιλαμβάνεται επίσης το «Ωκεανός με τον Ντέιβιντ Ατένμπορο», η πρώτη συνεργασία μεταξύ του National Geographic και του κορυφαίου φυσιογνώστη, Sir David Attenborough, σε ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για την υγεία των Ωκεανών, που μεταφέρει τους θεατές σε ένα εκπληκτικό ταξίδι δείχνοντάς τους πως δεν υπάρχει τίποτα πιο ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή μας, από τον ωκεανό.

Η νέα προσθήκη στη βραβευμένη με Emmy σειρά «Μυστικά» του National Geographic, το «Μυστικά των Πιγκουίνων», μεταφέρει τους θεατές στα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου για να παρακολουθήσουν συμπεριφορές πιγκουίνων που καταγράφηκαν για πρώτη φορά στην κάμερα. Η σειρά τριών επεισοδίων, από τον National Geographic Exlporer και βραβευμένο με Emmy και BAFTA κινηματογραφιστή Bertie Gregory, είναι σε αφήγηση από την Blake Lively.

Executive producer της σειράς είναι ο Explorer-at-large και βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης James Cameron. Επιπλέον, το «Αουτσάιντερ» (2025), σε παραγωγή και αφήγηση από τον Ryan Reynolds, αναδεικνύει τους αδιάφορους ήρωες, τους παράξενους, τους αλλόκοτους και τα πιο άσχημα (ή ίσως απλώς παρεξηγημένα) ζώα του φυσικού κόσμου.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας.