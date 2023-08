Κατά τη διάρκεια της 1ης σεζόν της δημοφιλούς κωμικής σειράς «The Bear», ο γεννημένος στο Μπρούκλιν ηθοποιός, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, έγινε μεγάλος σταρ, παρόλο που είχε κοπιάσει για σχεδόν δέκα χρόνια συμμετέχοντας σε indie ταινίες και ως Λιπ Γκάλαχερ στην σειρά «Shameless» (2011–2021).

Προφανώς για να εκτοξευτεί η καριέρα ενός ηθοποιού χρειάζεται ένας καθοριστικός ρόλος, κάτι που είδαμε να συμβαίνει με τον Πολ Μεσκάλ και τον Τίμοτε Σαλαμέ, οι οποίοι αρχίσαν να λαμβάνουν προτάσεις για κάστινγκ μετά τις ταινίες «Normal People» και «Call Me By Your Name», αντίστοιχα.

Κάτι τέτοιο πλέον συμβαίνει και με τον Γουάιτ, η πολυεπίπεδη ερμηνεία του οποίου στο «The Bear» ως ασταθής, ταραγμένος, μυστηριώδης, τελειομανής σεφ, Κάρμι, ο οποίος επιστρέφει στη γενέτειρά του, το Σικάγο, για να αναλάβει το σαντουιτσάδικο του νεκρού αδελφού του, όχι μόνο γοήτευσε τους θεατές, αλλά τους τρόμαξε. Ποτέ δεν ήξεραν τι να περιμένουν: από την μία βγάζει έναν εγκάρδιο μονόλογο για τον εθισμό του αείμνηστου αδερφού του σε μια συνάντηση ΑΑ, και από την άλλη ουρλιάζει στους συναδέλφους του μέσα στο χάος στη βρώμικη κουζίνα τους.

Η ένταση αυτών των σκηνών είναι εντυπωσιακή, κάνοντας μας να μην μπορούμε να πάρουμε τα μάτια μας από πάνω του.

Όταν ο showrunner, Κρίστοφερ Στόρερ, και η διευθύντρια κάστινγκ, Τζίνι Μπαχαράχ, πρόσφεραν στον Γουάιτ τον ρόλο του βραβευμένου σεφ που παλεύει με τους δαίμονες της οικογένειας του καθώς και με τις δικές του ανεπάρκειες ως ηγέτης, δεν ήταν σίγουροι ότι θα τον αναλάμβανε. Ωστόσο, ο Γουάιτ συμφώνησε να αναλάβει τον ρόλο, εν μέρει επειδή θα μισούσε να παρακολουθήσει κάποιον άλλο να τον παίζει.

Για να υποδυθεί τον Κάρμι, έκανε ένα εντατικό μάθημα δύο εβδομάδων στο Ινστιτούτο Μαγειρικής Εκπαίδευσης στην Πασαντένα της Καλιφόρνια.

Στη συνέχεια πήγε στο το Pasjoli, ένα πολυτελές γαλλικό εστιατόριο με ένα αστέρι Michelin στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια για να καταλάβει πώς λειτουργεί το πάσο και μια κουζίνα. Για να μπει στην ιταλική οικογενειακή ατμόσφαιρα, ο Γουάιτ μαγείρεψε όλες τις συνταγές από το βιβλίο μαγειρικής του Frankies Spuntino στο σπίτι.

Ο Γουάιτ είναι υποψήφιος στα βραβεία Emmy που θα προβληθούν τον Ιανουάριο του 2024. Μέχρι στιγμής ήταν υποψήφιος για ένα βραβείο Primetime Emmy για πρωταγωνιστικό ρόλο σε κωμική σειρά και κέρδισε μια Χρυσή Σφαίρα, βραβείο Screen Actors Guild Award και Critics’ Choice Television Award.

Οι δύο πρώτες σεζόν του «The Bear» είναι διαθέσιμες αυτή την στιγμή στο Disney+.