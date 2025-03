Ertflix: Οι 5 ξένες ταινίες που θα σου κρατήσουν συντροφιά αυτό το σαββατοκύριακο

Το Ertflix δίνει την δυνατότητα στους τηλεθεατές να απολαύσουν μοναδικές ταινίες, όπου πρωταγωνιστούν αγαπημένοι ηθοποιοί του Χόλυγουντ.

Στην βιογραφική αθλητική ταινία «Chuck The Bleeder» θα παρακολουθήσετε την πραγματική ιστορία του προσώπου που ενέπνευσε την σειρά ταινιών με τον φανταστικό χαρακτήρα Rocky Barboa, που ενσαρκώνει ο γνωστός ηθοποιός, Σιλβέστερ Σταλόνε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσοι είστε λάτρεις των θρίλερ, μπορείτε να δείτε την κλασική ταινία «Panic Room», που θεωρείται από τις καλύτερες της Τζόντι Φόστερ.

Το «Salt» είναι μια ταινία δράσης και μυστηρίου, όπου πρωταγωνιστεί η Αντζελίνα Τζολί και υποδύεται μια πράκτορα της CIA.

Στην δραματική ταινία «Septembers of Shiraz» πρωταγωνιστεί ο Έντριεν Μπρόντι, που έχει βραβευτεί με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου δύο φορές στην καριέρα του (The Pianist, The Brutalist).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, οι 5 ταινίες του Ertflix που αξίζει να δείτε και θα σας κρατήσουν συντροφιά αυτό το σαββατοκύριακο

«Chuck: Η Ιστορία του Πραγματικού Rocky Balboa» (Chuck The Bleeder) -2016

Ο Τσακ Ουέπνερ, ένας πωλητής αλκοολούχων ποτών από το Νιου Τζέρσεϊ, έγινε θρύλος όταν άντεξε 15 γύρους απέναντι στον Μοχάμεντ Άλι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βαρέων Βαρών του 1975, εμπνέοντας έτσι τη δημιουργία του κινηματογραφικού «Rocky».

Στην πολυετή καριέρα του ως μποξέρ, έσπασε οκτώ φορές τη μύτη του υπέστη δύο knockouts και υποβλήθηκε σε 313 ράμματα. Ωστόσο, οι πιο σκληρές μάχες του δόθηκαν έξω από το ρινγκ, σε μια ταραχώδη ζωή γεμάτη ποτά, ναρκωτικά και καταχρήσεις.

Σκηνοθεσία: Φιλίπ Φαλαρντό

Πρωταγωνιστούν: Λιβ Σράιμπερ, Ναόμι Γουότς, Ελίζαμπεθ Μος, Ρον Περλμαν, Τζιμ Γκάφιγκαν, Μάικλ Ράπαπορτ

Δείτε την ταινία εδώ

«Δωμάτιο Πανικού» (Panic Room) – 2002

Παγιδευμένες στο δωμάτιο πανικού του σπιτιού τους στη Νέα Υόρκη, έναν κρυφό θάλαμο που κατασκευάστηκε ως καταφύγιο σε περίπτωση διάρρηξης, η πρόσφατα διαζευγμένη Μεγκ Άλτμαν και η κόρη της, Σάρα, παίζουν ένα θανάσιμο κρυφτό, με τρεις διαρρήκτες κατά τη διάρκεια μιας βίαιης εισβολής στο σπίτι. Τα προβλήματα όμως δε σταματούν εκεί. Οι εγκληματίες ξέρουν πού βρίσκεται και αυτό που χρειάζονται περισσότερο από το σπίτι είναι σε αυτό ακριβώς το δωμάτιο.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ

Πρωταγωνιστούν: Τζόντι Φόστερ, Κρίστεν Στιούαρτ, Φόρεστ Γουίτακερ, Τζάρεντ Λέτο, Ντουάιτ Γιόακαμ

Δείτε την ταινία εδώ

«Salt» -2010

Η Έβελιν Σολτ είναι πράκτορας της CIA και χαίρει μεγάλης εκτίμησης από όλους, συμπεριλαμβανομένου του αφεντικού της, Τεντ Γουίντερ. Ξαφνικά, ένας Ρώσος κατάσκοπος μπαίνει στα γραφεία τους και τους προσφέρει μια ζωτικής σημασίας πληροφορία: ο Πρόεδρος της Ρωσίας θα δολοφονηθεί, κατά τη διάρκεια της επικείμενης επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη.

Το όνομα του δολοφόνου: Έβελιν Σολτ. Ανησυχώντας για την ασφάλεια του συζύγου της, με τον οποίο δεν μπορεί να επικοινωνήσει, η ίδια τρέπεται σε φυγή. Ο Γουίντερ, αρνείται να δεχτεί ότι είναι χαφιές ή διπλός πράκτορας, αλλά οι πράξεις της αρχίζουν να δημιουργούν αμφιβολίες. Ποια ακριβώς είναι η Έβελιν Σολτ και τι σχεδιάζει;

Σκηνοθεσία: Φίλιπ Νόις

Πρωταγωνιστούν: Αντζελίνα Τζολί, Λίβ Σράιμπερ, Τσιούετελ Ετζιοφόρ, Ντάνιελ Ολμπρίχσκι, Όγκαστ Ντιλ, Κάσιντι Χινκλ

Δείτε την ταινία εδώ

«Η Διπλή Όψη της Επανάστασης» (Septembers of Shiraz) – 2015

Πριν από την Επανάσταση, το Ιράν ήταν ένας τόπος όπου άνθρωποι όλων των θρησκειών ζούσαν αρμονικά. Αυτή είναι η ιστορία μιας εύπορης εβραϊκής οικογένειας, που θυσιάζει τα πάντα πριν βρεθεί στο έλεος των επαναστατών. Βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ των New York Times, γραμμένο από τη Ντάλια Σόφερ.

Σκηνοθεσία: Oυέιν Μπλερ

Πρωταγωνιστούν: Έντριεν Μπρόντι, Σάλμα Χάγιεκ, Σόχρε Άγκντασλου, Τζέιμι Ουόρντ, Αριάνα Μολκάρα

Δείτε την ταινία εδώ

«Το Ακρωτήρι της Βίας» (Zulu) – 2013

Σε μια χώρα που προσπαθεί να αφήσει πίσω της το σκοτεινό παρελθόν του Απαρτχάιντ, δύο έμπειροι αστυνομικοί ερευνούν τη δολοφονία ενός ανήλικου κοριτσιού. Από τις πολυτελείς βίλες στις παραλίες της Νότιας Αφρικής έως τις παραγκουπόλεις και τα κλαμπ του Κέιπ Τάουν, ξετυλίγεται ένα επικίνδυνο κύκλωμα γεμάτο βία, μυστικά και διαφθορά.

Ο Ορλάντο Μπλουμ και ο βραβευμένος με Όσκαρ Φόρεστ Ουίτακερ ενσαρκώνουν τους δύο ντετέκτιβ σε ένα αγωνιώδες θρίλερ που αποκαλύπτει τις πιο σκοτεινές πτυχές της κοινωνίας.

Σκηνοθεσία: Ζερόμ Σαλ

Πρωταγωνιστούν: Ορλάντο Μπλουμ, Φόρεστ Ουίτακερ, Τάνια Βαν Γκραν, Νατάσα Λόρινγκ,Κόνραντ Κεμπ,Ιντζ Μπέκμαν

Δείτε την ταινία εδώ