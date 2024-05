Eurovision 2024: «Γ@μώ την EBU» – Ο Ολλανδός σχολιαστής χάνει την ψυχραιμία του on air για τον αποκλεισμό της χώρας του

Με μία φράση αποστόμωσε τους ρεπόρτερ και ολόκληρη την διοργάνωση της Eurovision, σχολιαστής της Ολλανδίας μιλώντας για τον αποκλεισμό, από τον διαγωνισμό, του ολλανδού Joost Klein που εκπροσωπεί τη χώρα.

Έξαλλος φάνηκε να είναι ο Cornald Maas, που είχε αναλάβει τον σχολιασμό του διαγωνισμού για λογαριασμό της Ολλανδίας κατά την διάρκεια της Eurovision.

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα Σάββατο (11.05.2024), ο ολλανδός Joost Klein αποκλείστηκε από τον μεγάλο τελικό μετά από ένα περιστατικό βίας που σημειώθηκε μετά τον Β’ Ημιτελικό την Πέμπτη.

Σε ενδιάμεση συνέντευξη Τύπου με την ολλανδική αντιπροσωπεία, ο Maas είπε: «Σχεδόν θα έλεγα… Γ@μήστε την EBU».

🇳🇱 Dutch Eurovision commentator Cornald Maas at an interim press conference with the Dutch delegation: “I would almost say… Fuck the EBU”pic.twitter.com/ayca4QVLRv