Eurovision 2027: H πρώτη αντίδραση της Dara μετά την επιλογή του Μπουργκάς για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού

Το Μπουργκάς, η παραθαλάσσια πόλη της Βουλγαρίας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό Eurovision τον Μάιο του 2027 και η Dara, η νικήτρια της φετινής διοργάνωσης σχολίασε το γεγονός.

Την Πέμπτη (13.08.2026) η EBU και η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση BNT ανακοίνωσαν πού θα γίνει στη Βουλγαρία ο διαγωνισμός και ταυτόχρονα επιβεβαίωσης τις ημερομηνίες διεξαγωγής του. Μερικές ώρες αργότερα, η Dara δήλωσε πανευτυχής που το Μπουργκάς θα φιλοξενήσει τη Eurovision.

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«Γεια σε όλους. Όλοι με ρωτούν πώς αντιδρώ στην είδηση ​​ότι το Μπουργκάς θα φιλοξενήσει τη Eurovision του χρόνου.

Λοιπόν, καταρχάς, είμαι πανευτυχής που η Βουλγαρία θα φιλοξενήσει τη Eurovision – ετοιμαστείτε, γιατί θα τα “σπάσουμε”!

Περιμένω όλες τις γοργόνες και όλους τους καπετάνιους μου να έρθουν να χορέψουν μαζί μας. Και ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι της θάλασσας ξέρουν να διασκεδάζουν. Οπότε, τι περιμένετε; Αγοράστε ένα καινούργιο μπικίνι. Πάμε στο Μπουργκάς! Συγχαρητήρια», είπε η Dara.

Οι ημιτελικοί και ο τελικός του διαγωνισμού θα λάβουν χώρα «στις πιο πρόσφατες εγκαταστάσεις αθλητισμού και ψυχαγωγίας της Βουλγαρίας, στην Arena Burgas, που άνοιξε τις πύλες της το 2023», προστίθεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών.