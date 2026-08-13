Eurovision 2027: Στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας ο 71ος διαγωνισμός – Στις 11, 13 και 15 Μαΐου

Το Μπουργκάς, η παραθαλάσσια πόλη της Βουλγαρίας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, θα φιλοξενήσει τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τον Μάιο του 2027.

Την απόφαση ανακοίνωσαν την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση BNT, επιβεβαιώνοντας παράλληλα και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι ημιτελικοί και ο τελικός του διαγωνισμού θα λάβουν χώρα «στις πιο πρόσφατες εγκαταστάσεις αθλητισμού και ψυχαγωγίας της Βουλγαρίας, στην Arena Burgas, που άνοιξε τις πύλες της το 2023», προστίθεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση BNT και το Μπουργκάς θα φιλοξενήσουν τον διαγωνισμό μετά τη νίκη της καλλιτέχνιδας DARA για τη Βουλγαρία στον διαγωνισμό της Eurovision το 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, με το τραγούδι «Bangaranga».

Ήταν η πρώτη φορά που η χώρα κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού. Οι ημιτελικοί θα λάβουν χώρα την Τρίτη, 11, και την Πέμπτη, 13 Μαΐου, και ο τελικός το Σάββατο, 15 Μαΐου.

Το Μπουργκάς είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. Η πρωτεύουσα Σόφια, αλλά και η Βάρνα και το Πλόβντιβ ήταν επίσης υποψήφιες πόλεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Μπουργκάς επελέγη τελικά για τη στέρεη συνολική πρότασή του», με επαρκείς δυνατότητες σε «καταλύματα, μεταφορές και διεθνή συνδεσιμότητα», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, το Μπουργκάς διαθέτει παραλίες προσβάσιμες πεζή από το κέντρο και αριθμεί σχεδόν 190.000 κατοίκους.

Αποτελεί μία από τις κύριες πύλες εισόδου προς τα παραθαλάσσια θέρετρα της Βουλγαρίας.

Η Arena Burgas διαθέτει 5.500 θέσεις καθημένων και μπορεί να φιλοξενήσει ως και 15.000 ανθρώπους.

Ο τουριστικός τομέας, που συμβάλλει περίπου στο 8% του ΑΕΠ, υπολογίζει στον διαγωνισμό.

Τη Eurovision παρακολουθούν κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές στην Ευρώπη και πέραν αυτής, καθώς και όλο και περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.