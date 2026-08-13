Ντέρτι: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη σχέση της Στέλλας και του Άρη, που θα ζήσουν έναν μεγάλο έρωτα

Το «Ντέρτι» είναι η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, που μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Πάτρα του 1987, μέσα στον κόσμο ενός νυχτερινού κέντρου όπου οι ζωές των ηρώων χτυπούν σε ρυθμό 9/8, και μιλά για έρωτες, προδοσίες, πληγές, μυστικά και την ανάγκη των ανθρώπων να βρουν τη δική τους «φωνή».

Η νέα σειρά του ΑΝΤ1, ζωντανεύει έναν κόσμο πίσω από τα φώτα. Εκεί όπου φαίνεται το πραγματικό πρόσωπο των ηρώων του. Εκεί όπου η αλήθεια τους αποκαλύπτεται. Και όσο κι αν προσπαθήσουν να ξεφύγουν από αυτή την αλήθεια, όσο κι αν φτάσουν μακριά της, εκείνη θα βρίσκεται πάντα πίσω τους και θα τους ακολουθεί, σαν τη σκιά. Κάποιοι φεύγουν για να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και κάποιοι άλλοι μένουν πίσω και μετρούν τις απουσίες. Και τότε οι δεσμοί σπάνε, όμως πάντα υπάρχει κάτι που φέρνει ξανά κοντά τους ανθρώπους που έχουν ραγίσει τις ζωές τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, κάποιοι έρωτες έρχονται όταν δεν τους περιμένεις. Έρχονται όταν δεν υπάρχει χώρος γι’ αυτούς. Ανατρέπουν κάθε βεβαιότητα, γκρεμίζουν όλα τα οχυρά και σε αναγκάζουν να χαμηλώσεις τις άμυνές σου, να εμπιστευτείς, να ρισκάρεις. Και τότε γίνονται η μοναδική δύναμη που σου απομένει. Κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία της Στέλλας και του Άρη.

Η ιστορία της Στέλλας και του Άρη

Η Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου) βρίσκεται μπλεγμένη σε μια υπόθεση, χωρίς να φταίει, και για να γλυτώσει τη φυλακή δέχεται να συνεργαστεί με την Αστυνομία, μπαίνοντας σε έναν κόσμο που οι λαμπερές μαρκίζες του κρύβουν σκοτεινά μυστικά.

Ο Άρης (Νικόλας Χαλκιαδάκης) βρίσκεται, ήδη, σε αυτόν τον κόσμο. Αστυνομικός σε μυστική αποστολή, προσπαθεί να εξαρθρώσει ένα παράνομο κύκλωμα στην Πάτρα. Στη ζωή της Στέλλας, θα μπει ως προστάτης και καθοδηγητής. Όμως όσο περνά ο καιρός, η απόσταση που πρέπει να κρατήσει από εκείνη εκμηδενίζεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξέρουν ότι δεν πρέπει να είναι μαζί, όμως σύντομα, δεν θα μπορούν να αντισταθούν και θα συνειδητοποιήσουν και οι δύο ότι το μόνο που έχουν είναι ο ένας τον άλλον.

Ανάμεσα στο καθήκον και το πάθος, η Στέλλα και ο Άρης θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πιο δύσκολη επιλογή. Διχασμένοι ανάμεσα στα συναισθήματα και τις ηθικές τους υποχρεώσεις, θα πρέπει να διαλέξουν πλευρά και να πληρώσουν το τίμημα. Αν αποκαλυφθεί η αλήθεια ή αν ένας από τους δύο επιλέξει αντίθετο δρόμο, αυτό που τους ένωσε θα γίνει η αιτία να χαθούν.

Σε έναν κόσμο όπου κάθε λάθος πληρώνεται ακριβά, ο έρωτας της Στέλλας και του Άρη δεν είναι μια απαγορευμένη ιστορία. Είναι ένα ρίσκο που παίρνουν συνειδητά. Και ίσως, το μεγαλύτερο από όλα. Θα καταφέρουν να επιβιώσουν ή θα τους καταπιεί η νύχτα πριν ξημερώσει;

Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος, Κατερίνα Σαβράνη και ο Αργύρης Πανταζάρας.

Στον ρόλο της Φωτεινής, η Νατάσα Ασίκη

Στον ρόλο του Λάζαρου, ο Αντώνης Αντωνίου

Συντελεστές

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Σπύρος Ρασιδάκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης και Δημήτρης Θεοδωρίδης

Σκηνογράφος: Λαμπρινή Καρδαρά

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Νίκος Στεφάνου

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Παραγωγή: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

«Ντέρτι»: ένα συγκλονιστικό δράμα, που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση.